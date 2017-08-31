За выходные на территории Уфы произошло 92 ДТП

В Уфе за выходные в 10 авариях 12 человек получили травмы.

Так, в субботу 2 сентября около семи часов утра водитель, управляя машиной "Форд Фокус", следуя по улице Менделеева, напротив дома №138, допустил наезд на электроопору. В результате ДТП 39-летний мужчина получил травму головы и был госпитализирован.





В этот же день 41-летний водитель "Хундай Акцент", двигаясь по улице Невского напротив дома №9 совершил столкновение со стоящей впереди машиной "Лада Гранта". В результате аварии 14-летняя уфимка с травмой головы была доставлена в больницу. При проведении медицинского освидетельствования прибор "Алкотестер" показал у водителя "Хундай Акцент" 1,361 мг/литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении нарушителя составлен административный материал, ему грозит наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.







Поздним вечером того же дня, 44-летний водитель, управляя "Тойота Rav4", следуя по дороге Уфа-Дема напротив остановки общественного транспорта "Кордон" совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. В результате наезда 19-летняя девушка с тяжелой травмой головы госпитализирована.







Анастасия Платонова

4 сентября