Задай свой вопрос Иреку Ялалову

Сегодня глава столичной администрации проведет третий стрим. В прямом эфире он будет общаться с пользователями фейсбука.



Стрим пройдет под названием ЯлаловаЛайв3. Начало трансляции в 19:00. Напомним, это уже третий прямой эфир Ирека Ялалова. Предыдущий состоялся 11 мая. Тогда интернет-пользоваталей интересовали не только вопросы жилищно-коммунального характера и то, что касается городского хозяйства. Люди спрашивали про семью, досуг и личные предпочтения градоначальника. За несколько часов трансляция набрала более тысячи просмотров.





5 октября