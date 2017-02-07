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Законная ли стройка на улице Российской?

Жители дома №159 по улице Российской в Уфе считают незаконным строительство, начатое рядом с их многоэтажкой. Собственники квартир полагают, что их придомовую территорию осваивают незаконно.


Высаженные 25 лет назад деревья срублены. 84-летняя Вариса Амирзяновна говорит об этом с содроганием. Пенсионерка сама взращивала саженцы и видеть, как они безжизненно лежат в груде строительного мусора - очень больно.

«Мы как переехали в 1992 году, вот это дерево сами сажали, нам пенсионерам, и детям играть негде, площадки нет детской, здесь нам скамейку бы сделали или детскую площадку бы поставили», - вздыхает жительница дома №159 по улице Российской Вариса Сахапова. 

Жители многоэтажки по улице Российской задаются вопросом: что будет на месте вырубленных деревьев? То, что планируется строительство очевидно. Участок начали огораживать.

По правилам место строительства должно быть огорожено. Но кроме деревянных опор для забора здесь нет ничего. А главное, нет паспорта застройщика - это специальная табличка с номерами телефонов представителей подрядной организации.

По словам жителей, о начале строительства их никто не оповещал. Никаких общих собраний, ни объявлений не было. Правда, у представителей инициативной группы все же есть предположения - скорее всего, построят торговый центр, говорят они. Но эта перспектива не прельщает жильцов многоэтажки.

Шамиль Вахитов уверен, что строить здесь нельзя. Этот участок, который от его дома отделяет внутриквартальный проезд - является придомовой территорией. Пенсионер основывается на разрешительных документах, выданных еще в 80-е годы.

Так как мы не нашли паспорт объекта, обратились к рабочим, которые возводили забор. Что будет на этом месте и кто застройщик - нам ответить затруднились.

В городской администрации нашей съемочной группе прояснили ситуацию.

«Как сообщили нам в отделе градостроительного контроля и выдачи разрешений выдано разрешение на строительство 4-этажного административно-торгового здания с подземной парковкой. Застройщик- ООО «Толпар-строй»», - говорит заместитель начальника пресс-службы информационно-аналитического управления администрации Уфы Анна Горюхина.


Пока строительство не развернулось в полной мере, жители планируют идти дальше. Доказывать свою правоту они намерены в судебных инстанциях.

 

Айгуль Ташбулатова



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