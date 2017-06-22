Записаться на прием к врачу в Уфе можно всего за полторы минуты

В конце 2016 года в Башкортостане провели объединение двух медицинских программ: республиканской медицинской информационно-аналитической системы с единым порталом государственных услуг. За полгода участниками проекта стали 15 тысяч жителей региона.



Время - это то, чего нам всегда не хватает, признается Айна. Девушка работает в крупной риелторской компании столицы. Бешеный ритм жизни стал для нее неотъемлемой частью большого мегаполиса. Однако в последнее время у уфимки все валится из рук, периодические головные боли не позволяют держать планку на должном уровне. Айна решила обратиться к врачу через портал Госуслуги.



По словам уфимки, она не первый год пользуется электронным способом оформления. Портал госуслуги позволяет в удобное для пользователя время узнать расписание специалистов на определенную дату, всего за полторы минуты записаться к врачу через компьютер или приложение на смартфоне.



Записаться на прием к врачу через портал Госуслуги можно следующим образом: Прикрепиться к медицинской организации по постоянному полису Обязательного медицинского страхования, причем временный полис не подойдет, даже если Вы уже закреплены по нему к медучреждению. Далее - зарегистрироваться на портале Госуслуг и подтвердить личность. Затем в разделе "мое здоровье" записаться на прием к врачу, заполнив электронную форму записи. Для этого вам потребуется ваш полис обязательного медицинского страхования. Здесь же на портале визит к специалисту можно отменить. Распечатайте при необходимости талон, и посетите медицинское учреждение в назначенное время. Таким образом, Айна, как и любой житель нашей страны, имеет возможность удобно, с минимальными затратами времени, записаться к нужному врачу и позабыть о многочасовых очередях .







Рафаэль Хакимов

22 июня