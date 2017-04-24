Запуск фонтана на площади Салавата Юлаева в Уфе может быть сорван из-за вандалов

После расконсервации сооружения, неизвестными похищено почти 150 латунных форсунок.

Как сообщают в администрации Кировского района, в минувшие выходные сотрудники Горзеленхоза начали готовить фонтан к работе. Действия злоумышленников внесли существенные коррективы в эту работу, и теперь ввод сооружения в эксплуатацию могут перенести. Акт вандализма сейчас расследует полиция. Сотрудники правоохранительных органов и Администрации Кировского района просят горожан, что-либо знающих об этом похищении сообщить в полицию или в отдел по связям с общественностью.





25 апреля