Прямая линия с главой Администрации города Уфы Иреком Ишмухаметовичем Ялаловым
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Запуск фонтана на площади Салавата Юлаева в Уфе может быть сорван из-за вандалов

Запуск фонтана на площади Салавата Юлаева в Уфе может быть сорван из-за вандалов

После расконсервации сооружения, неизвестными похищено почти 150 латунных форсунок.

 

Как сообщают в администрации Кировского района, в минувшие выходные сотрудники Горзеленхоза начали готовить фонтан к работе. Действия злоумышленников внесли существенные коррективы в эту работу, и теперь ввод сооружения в эксплуатацию могут перенести. Акт вандализма сейчас расследует полиция. Сотрудники правоохранительных органов и Администрации Кировского района просят горожан, что-либо знающих об этом похищении сообщить в полицию или в отдел по связям с общественностью.



назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости