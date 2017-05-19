Зарплату строителям так и не выплатили

Новые подробности конфликтной ситуации в микрорайоне "Сосны", где пять строителей требуют выплаты заработной платы в общем объеме 70 тысяч рублей. Расчет им обещали еще два дня назад, но до сих пор деньги рабочие не получили.

По словам бригадира Любови Морозовой, у них есть запись телефонного разговора, подтверждающая обещания работодателя. Как уже сообщала наша телекомпания, строители провели отделочные работы в 6-этажном доме за четыре дня.





«Должны были с нами рассчитаться в понедельник, в результате сегодня уже вторник, никаких денег не было», - говорит Любовь Морозова.

Как сообщает субподрядчик Ильхам Будаков, деньги он не смог выплатить вовремя из-за бумажной волокиты. Но при этом, комментируя происходящее нашему телеканалу, он назвал новую дату расчета с рабочими - 25 февраля.





«Все официально, все документально, договоры все есть, просто единственное задерживают маленько из-за бумажных волокиты. Если бы была частная работа, сегодня сделал - завтра получил, это государственная фирма, тут ничего такого нет», - уверяет субподрядчик Ильхам Будаков.

15 февраля