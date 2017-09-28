Застройщик воссоздаст облик разрушенного дома Кочкина

Проект сегодня презентовали на общественном совете в столичной администрации. Однако эксперты раскритиковали подобную реконструкцию.

28 сентября

Дом Кочкина снесли в прошлом году. Исторический памятник не подлежит восстановлению. Однако чтобы сохранить облик этого памятника архитектуры принято решение воссоздать его внешний облик. По соглашению с администрацией города этим займется строительная компания ПСК-6. По задумке, копия двухэтажного здания вклинится в нишу современного стеклянного офиса. Идея понравилась далеко не всем.Глава администрации Ирек Ялалов согласился с доводами выступающих и назвал такой подход формальным. Решено, что этот проект "съедает" всю красоту былого памятника. Застройщику предложили рассмотреть другие варианты. К примеру, найти образцы других утерянных фасадов памятников архитектуры и создать из них композицию, либо восстановить исторический облик всего квартала.В качестве положительного примера Ирек Ялалов восстановления облика исторического здания привел усадьбу Россинских при гостинице Шератон. Этот проект был реализован так же по указанию руководства столичного муниципалитета. Все что касается исторической застройки, требует внимательного и бережного подхода, подчеркнул Глава администрации. Ирек Ялалов так же рассказал о том, что в историческом центре остро стоит и вопрос замены всех коммуникаций.Именно поэтому в Уфе начали работу над созданием историко-архитекутрного плана города, ограниченного улицами Набережная-Гафури-Вокзальной-бульвара Ибрагимова-улиц Мингажева-Революционной- Айской-Кавказской-Пугачева-Сочинской. Специалисты намерены провести ревизию всех исторических объектов, чтобы потом решать их дальнейшую судьбу.Заседание экспертного совета на этот раз проводилось в необычном формате. Принять участие в беседе смогли и пользователи социальных сетей. Совещание транслировалось в онлайн-режиме. Таким образом, столичная администрация берет курс на открытость в вопросе всего, что касается сохранения исторического наследия и застройки подобных территорий.