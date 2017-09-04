Затопление на улице Первомайской не связано с погодой

Жители двухэтажки на Первомайской уже две недели выходя из дома буквально купаются в фонтане. Дело в том, что в подвале здания прорвало трубы, вода заливает элеваторный узел, но устранять неполадку никто не берется.



Звук как от водопада, только вместо стремительно подающего в высоты потока воды — душ из протекающих труб в подвале двухэтажки. Но жильцам не до эстетики. Сейчас их объединяет одно желание - лишь бы и без того хрупкий фундамент дома не размыло.



Такие же беспокойства разделяет и соседка Сергея - Надежда Гаврилова. В этом доме она живет уже больше 40 лет. Капитального ремонта здесь женщина не припомнит, зато потопы в подвале наблюдает регулярно. Последний случился год назад, тогда он длился целый месяц. По сравнению с ним нынешний прорыв труб просто цветочки, сквозь слезы шутит уфимка.



И это не все проблемы. Также жителей беспокоит будущая квитанция об оплате ОДН. Воды натекло столько, что страшно даже подсчитать примерную стоимость таких потерь.



К ремонтным работам службы приступали здесь еще на прошлой недели, но успехом попытка не увенчалась. Проблема неудач кроется за этими колодцами. Запорная арматура, которая должна перекрывать воду в экстренных случаях — неисправна. Утечка продолжается, и потому менять трубы рабочие ЖЭУ не могут.





«На наши письма о перекрытии запорной арматуры для устранения аварии в доме по Первомайской 40 «Уфаводоканал» не реагирует в связи с тем, что запорные арматуры у них не держат. Мы не можем из-за этого устранить аварию», - признается директор ЖЭУ №73 Рустэм Хамидуллин.

5 сентября

В «Уфаводоканале» и вовсе сообщили, что не имеют никакой причастности к устранению этой неполадки. Но в ЖЭУ поясняют - рабочие «Уфаводоканала» попытаются еще раз перекрыть воду. Если не удастся, то предприятию придется менять запорную арматуру, но случится ли это — пока остается загадкой.