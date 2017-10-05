Уфимцы смогут зависнуть в воздухе на несколько секунд

По крайней мере так считают британские ученые. Это станет возможно благодаря параду планет, который состоится сегодня. В небе друг за другом выстроятся Венера и Марс, а 18 числа к ним присоединятся Меркурий и Луна. Также благодаря редкому астрономическому явлению в жизни каждого могут произойти изменения, при этом именно в той сфере, которую хочет изменить человек.

С виду бессмысленный набор светящихся точек. Где тут звезды, где планеты, да еще и на параде сразу не поймешь. Поэтому астрономы нарисовали небесный путеводитель. Вот Луна, чуть выше марширует Венера и Марс. Участников парада хорошо видно без телескопа и бинокля на рассвете. Увидев такую картину, древние майа пришли бы в ужас и сразу бы принесли человеческую жертву, дабы умерить гнев богов. Уфимцы же относятся к астрономическому явлению более скептически. Ведь параду планет предшествует полнолуние.



Астрологи отмечают, что парад планет имеет некоторое влияние на людей. 5 октября в небе можно наблюдать лишь малую его часть, так как в ряд выстроятся всего две планеты. Но чем больше небесных тел участвует в параде, тем мощнее будет всплеск энергии в этот период.





«Нужно беречь свои эмоции. То есть держать ровное настроение. Эмоциональность зашкаливает, в этот день может быть получение денег, в это день может выяснение отношений, но хотелось чтобы выясняли отношения положительно в ракурсе, чтобы не было никаких ссор», - комментирует астролог Ирина Винюкова.



У людей, которые специализируются на магии, мнение иное. По словам экстрасенса Михаила, Марс и Венера оказывают совершенно противоположное влияние на человека. Поэтому в этот период многие люди начнут бросаться в крайности. В подтверждении слов раскидывает колоду - карта никогда не обманет.





«Если человек в этот день настроен негативно, ему зарплату не выдали, его уволили, в семье проблемы, в таком состоянии у человека может все преумножится, то есть увеличится и к сожалению, это тоже правда, это статистика именно когда парад планет самоубийства увеличиваются и в разы», - рассказывает экстрасенс Михаил Сафин.



Ну а британский ученый Патрик Мур и вовсе пообещал, что благодаря параду планет можно будет "зависнуть" в воздухе на несколько секунд. Аргумент объяснил так, что планеты выстроившись в ряд оттянут гравитационное поле Земли и оно значительно ослабнет. Пыл остудили уфимские специалисты. По словам Анатолия Денисова придавать этому значение не стоит. А вот наблюдать за парадом планет может любой желающий.





«Это будет сегодня вечером где-то в пол седьмого по уфимскому времени, в этот момент мы не можем наблюдать, потому что день будет у нас и поэтому наблюдать это соединение можно например завтра утром можно. Где-то за два с половиной часа до рассвета, поэтому часа за два вполне можно наблюдать», - говорит директор уфимского планетария Анатолий Денисов.



Пожалуй, что реально может произойти в парад планет, зависит от самого человека. К примеру, те, кто поверил в теорию Патрика Мура, могут подпрыгнуть, когда наступит заветный момент.



Впрочем попытаться зависнуть в прыжке нам ничто не мешает. И причиной этому может быть вовсе не парад планет, а иные, более приземленные, но оттого не менее приятные моменты, например радость от подарка, поцелуй любимого человека или просто хорошее настроение.

5 октября