Жильцы дома № 4 по Уфимскому шоссе скоро заселятся в новое жилье

Строительство нового дома для жителей расселенного дома началось в ноябре 2016 года. Сегодня девятиэтажку торжественно ввели в эксплуатацию.
«Мы хотим поблагодарить руководство республики за то, что мы очень оперативно попали в эту программу. Хотелось бы поблагодарить руководство города. Лично Глава администрации Уфы Ирек Ишмухаметович Ялалов был здесь неоднократно. Самое главное, жильцы контролировали процесс, сроки строительства. Наверное поэтому дом получился качественным и построен своевременно», - рассказывает глава Администрации Октябрьского района Уфы Роберт Ахунов.
Здание построено с учетом современных нормативов и требований доступной среды. Предусмотрены консоли для установки кондиционеров, а для маломобильных людей в здании будет работать специальный лифт. Склон, на котором располагается новостройка, строители укрепили при помощи бетонных конструкций.
«Сложный был объект в плане "вертикалки", делали усиление грунта, инженерные сети здесь на искусственном основании, поэтому достаточно сложный объект, но в общем-то привычно», - комментирует генеральный директор компании-застройщика Рамиль Халимов.
Жильцам предоставляются двух- и трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой. Во дворе оборудована детская площадка, удобные проезды, площадка для сбора мусора, парковочные места.
«Хотелось бы выразить огромную благодарность Администрации города, лично Хусаинову Салавату Сахиевичу. Также депутатам Курултая, которые были в нашей рабочей группе, которые на уровне правительства помогли в решении данного вопроса», - говорит Рамиль Шахмаев.
Дом полностью готов к заселению. Сейчас идет оформление всей необходимой документации. Через две-три недели жильцы получат ключи и смогут переехать в новый безопасный дом.