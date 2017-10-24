Житель Уфы жалуется на отсутствие возможности выходить на улицу

Молодому человеку приходится прибегать к помощи сотрудников МЧС или даже грузчиков. В его доме нет пандуса.

«Вся моя жизнь - четыре стены. Это моя комната. Больше не выхожу никуда самостоятельно. При помощи МЧС или нанимаем грузчиков», - говорит житель дома №13 по улице Жукова Максим Никитин.

«Мы его выводить не можем, потому что нет пандуса. До низу добраться, а там уже больше никак», - рассказывает житель дома №13 по улице Жукова Галина Никитина.

«В настоящее время по обращению гражданина Никитина, проживающего на ул. Жукова, 13, кв. 48, направлено обращение в адрес УЖОГ администрации города с целью учесть данный вопрос в формировании плана 2017-2018 годов в рамках реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", с целью устройства по данному адресу пандуса для маломобильных групп населения», - комментирует заместитель директора УЖХ "Сипайловский" Октябрьского района Уфы Рустем Байбурин.

24 октября

Максиму Никитину всего 33 года, но он вынужден сидеть дома. Молодой человек страдает артериальным склерозом. Два года назад у него отказали ноги, и с тех пор передвигаться он может только на инвалидной коляске.За Максимом ухаживает мать - Галина Егоровна. Выводить на прогулку сына она не может - слишком много препятствий на пути. На улицу они выходят только при крайней необходимости - в поликлинику или больницу.Выход из этого дома на улицу для Максима Никитина представляет настоящую полосу препятствий. На коляске ему приходится преодолевать порог высотой в 15 сантиметров, а далее - еще 7 ступеней крыльца подъезда.За свои права молодой человек борется с 2015 года. Письма с просьбой установить пандус направляли в различные инстанции. Добиться удалось только обещаний.В жилищно-коммунальном хозяйстве нам пояснили, что пандус здесь установят за счет муниципальных средств. Просто нужно подождать.Пока Максим ограничивается прогулками по собственной квартире. И сколько это продлится, точно ни кто сказать не может.