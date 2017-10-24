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Житель Уфы жалуется на отсутствие возможности выходить на улицу

Молодому человеку приходится прибегать к помощи сотрудников МЧС или даже грузчиков. В его доме нет пандуса.

Максиму Никитину всего 33 года, но он вынужден сидеть дома. Молодой человек страдает артериальным склерозом. Два года назад у него отказали ноги, и с тех пор передвигаться он может только на инвалидной коляске.

«Вся моя жизнь - четыре стены. Это моя комната. Больше не выхожу никуда самостоятельно. При помощи МЧС или нанимаем грузчиков», - говорит житель дома №13 по улице Жукова Максим Никитин.

За Максимом ухаживает мать - Галина Егоровна. Выводить на прогулку сына она не может - слишком много препятствий на пути. На улицу они выходят только при крайней необходимости - в поликлинику или больницу.

«Мы его выводить не можем, потому что нет пандуса. До низу добраться, а там уже больше никак», - рассказывает житель дома №13 по улице Жукова Галина Никитина.

Выход из этого дома на улицу для Максима Никитина представляет настоящую полосу препятствий. На коляске ему приходится преодолевать порог высотой в 15 сантиметров, а далее - еще 7 ступеней крыльца подъезда.

За свои права молодой человек борется с 2015 года. Письма с просьбой установить пандус направляли в различные инстанции. Добиться удалось только обещаний.

В жилищно-коммунальном хозяйстве нам пояснили, что пандус здесь установят за счет муниципальных средств. Просто нужно подождать.

«В настоящее время по обращению гражданина Никитина, проживающего на ул. Жукова, 13, кв. 48, направлено обращение в адрес УЖОГ администрации города с целью учесть данный вопрос в формировании плана 2017-2018 годов в рамках реализации муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", с целью устройства по данному адресу пандуса для маломобильных групп населения», - комментирует заместитель директора УЖХ "Сипайловский" Октябрьского района Уфы Рустем Байбурин.

Пока Максим ограничивается прогулками по собственной квартире. И сколько это продлится, точно ни кто сказать не может.




Автор: Эрика Нажимова
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