Жителей села Дмитриевка возмущает строительство ночного клуба рядом с кладбищем

В селе Дмитриевка Уфимского района разгорается скандал. Люди против открытия развлекательного заведения, которое, вполне возможно, расположится буквально в нескольких метрах от погоста. Что же касается владелицы здания, то она отрицает подозрения.



Яблоком раздора между местными жителями и предпринимателем стало вот это двухэтажное здание. По словам людей, коммерсант намерен построить там ночной клуб. Все бы да ничего, но находится строение буквально в 50 метрах от действующего кладбища.



О том, что рядом с могилами её четырех родственников вскоре появится развлекательное заведение, Найля Бутько узнала совсем недавно. Женщина говорит, вряд ли у коммерсанта хватит совести покуситься на святое, но сам факт того, что рядом с могилой её отца-фронтовика будет кипеть ночная жизнь, заставляет понервничать.





«На самом деле покойники тут рядом и тут веселье, музыка - это все конечно, во-первых у нас много людей, которые пьют и мужчины и женщины и будет здесь постоянно гулянки», - говорит жительница села Дмитриевка Найля Бутько.



Это двухэтажное здание построили в селе Дмитриевка пять лет назад. На первом этаже расположился продуктовый магазин, который пользуется большой популярностью у местных жителей. А вот на втором сделали ремонт и приготовили его к открытию ночного клуба, уверен Олег Мамчур.





«Это оскорбляет чувства людей, чувства родных и близких, чьи усопшие похоронены на этом кладбище. Люди будут сюда приходить, распивать спиртные напитки, то есть рядом с кладбищем, я считаю, что это неэтично, это будет нарушать покой людей и соседей кто здесь рядом живет», - возмущается Олег Мамчур.



Против открытия развлекательного заведения и представители религиозных конфессий. По словам священнослужителей - дело небогоугодное. Как нам пояснил заместитель имама мечети "Ляля-Тюльпан" Азамат Фархуллин находясь на кладбище даже разговаривать нужно не громко. А нахождение клуба вблизи погоста в мечети называют и вовсе неприемлемым абсурдом.





«Приходя на кладбище, покойники будут вас приветствовать и будут все слышать, поэтому все, что происходит рядом с кладбищем и на кладбище, допустим чтение молитвы или какие-то благие поступки для них будет плодотворно сказываться.Если же будут какие-то греховные поступки происходить - распитие спиртных напитков и так далее, то это негативное на них будет сказываться и тем самым будет наносить им существенный урон», - рассказывает зам.имама мечети "Ляля-Тюльпан" Азамат Фархуллин.



Что касается санитарных норм, то в данном случае об их соблюдении говорить сложно - поясняют юристы. По федеральному закону, подобные объекты должны располагаться на расстоянии от 300 до 500 метров друг от друга.





«Правило любой застройки должно было в себе заключать или иметь заключение Санэпидемнадзора, который как раз и является тем документом определяющим, есть ли нарушения граждан и какое должно быть расстояние, отсутствие этого документа говорит только то, что любое строение на любом расстоянии пока его не определили является незаконным», - комментирует юрист Ильдус Мулюков.



Общаться на камеру хозяйка здания категорически против. В телефонном разговоре женщина нам пояснила, что на нее наговаривают и строят козни местные жители. В ближайшее время она не намерена ничего открывать, а если это и произойдет - то там расположится благоустроенное кафе.



Тем временем люди уже обратились с жалобой в республиканскую прокуратуру. Более того - они намерены написать письмо Главе региона Рустэму Хамитову. Чем закончится вся эта история, станет ясно после проверки надзорных органов.





13 сентября