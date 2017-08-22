Жители аварийного дома посетили свои будущие квартиры

Жильцы расселенных подъездов дома № 4 по Уфимскому шоссе совсем скоро получат новое жилье. В доме уже выполняется внутренняя отделка и новоселы смогли посетить будущие квартиры.

Жители дома №4 по Уфимскому шоссе начали жаловаться на покосившиеся стены и трещины еще в начале 90-х годов. Но решение этой проблемы было найдено лишь в 2015 году. Тогда аварийные подъезды были расселены. Жильцам предоставили временное жилье. В этом году начато строительство нового многоквартирного жилого дома.





«В декабре 2015 года два подъезда дома по Уфимскому шоссе, 4 первый и второй подъезд были признаны аварийными и подлежащими сносу. Поскольку проживание в этих подъезда представляло угрозу безопасности. Было принято решение о выселении жильцов из первых-вторых подъездов, предоставлением временного жилья и включения двух подъездов в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», - говорит начальник отдела по учету и оформлению жилья администрации Октябрьского района Уфы Наталья Петрова.



Строительство дома для жителей аварийного дома идет быстрыми темпами. По проекту объект должен быть сдан в ноябре текущего года. Несмотря на это представители подрядной организации рассчитывают ввести дом в эксплуатацию на несколько недель раньше.





«Фундаментные работы были начаты в январе этого года. К монтажу этого дома мы приступили в марте месяца. На сегодняшний день у нас выполнены в первом подъезде все малярные работы выполнены. На сегодняшний день идет настилка линолеума и натяжка натяжных потолков. Все инженерные сети в дом заведены. Недели через 3 второй подъезд будет точно так же готов к заселению», - комментирует генеральный директор подрядной организации Ришат Абдрахманов.



Для будущих жильцов этого многоквартирного дома была проведена экскурсия. По новому проекту будущие новоселы заселятся в квартиры, которые будут немного больше, чем в расселенном доме. Косметический ремонт позволит жильцам заехать в свой дом сразу после сдачи объекта в эксплуатацию.





«В целом впечатление нормальное. Достаточно хороший так сказать, не сказать что качественный на данный момент, но нормальный ремонт. Он, как говорится, социальный. Мы еще до конца не видим пока как оно будет. Как потолки будут, а в целом впечатление о доме положительное. Через 3 недели посмотрим», - заявил жилец расселенного дома Руслан Галиакбаров.



Как только будут завершены работы по внутренней отделке дома, застройщик начнет облагораживание территории. Когда жильцы 72 квартир получат свое новое жилье, будет решаться вопрос о сносе расселенных подъездов по адресу Уфимское шоссе дом № 4.



Дамир Вахитов

22 августа