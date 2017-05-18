Жители Башкирии начали получать обновленные квитанции за коммунальные услуги

Порядок начисления платы за ОДН депутаты Госдумы и Курултая разъяснили журналистам.

С 1 января плата за ОДН вошла в графу "коммунальный ресурс при содержании общедомового имущества". Это техническое перераспределение, оно не предполагает увеличения платежей. До 1 июня текущего года дома должны выработать свои нормативы. Предполагается, что они будут ниже существующих. Особенно это касается новых многоэтажек, где квартиры стопроцентно оснащены приборами учета и нет незаконных врезок.

Для того чтобы контролировать расходы многоквартирных домов сотрудники ЖКХ теперь имеют право ставить не только пломбы, но и индикаторы, которые могут показать вмешательство в работу прибора. В случае выявления такого факта потребитель оплатит услугу в 10-кратном размере платежа за месяц. Все эти меры направлены на то, чтобы снизить суммы ОДН и сделать эту статью расходов максимально прозрачной, рассказали участники брифинга.





«Надо отметить, что большинство изменений связано все-таки с ограничением платы за ОДН и этот размер платы ограничен нормативом. Поэтому мы предполагаем, что конечно обращения будут. Потому что не всем понятно, как это происходит. И вместе с тем, я считаю, что эти меры направлены на защиту интересов наших потребителей», - отметил председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков.

14 февраля