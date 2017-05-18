Прямая линия с главой Администрации города Уфы Иреком Ишмухаметовичем Ялаловым
#потомучтоУФАлюбимыйгород
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ
Главная Новости Общество

Жители Башкирии начали получать обновленные квитанции за коммунальные услуги

Жители Башкирии начали получать обновленные квитанции за коммунальные услуги

Порядок начисления платы за ОДН депутаты Госдумы и Курултая разъяснили журналистам. 

С 1 января плата за ОДН вошла в графу "коммунальный ресурс при содержании общедомового имущества". Это техническое перераспределение, оно не предполагает увеличения платежей. До 1 июня текущего года дома должны выработать свои нормативы. Предполагается, что они будут ниже существующих. Особенно это касается новых многоэтажек, где квартиры стопроцентно оснащены приборами учета и нет незаконных врезок.

Для того чтобы контролировать расходы многоквартирных домов сотрудники ЖКХ теперь имеют право ставить не только пломбы, но и индикаторы, которые могут показать вмешательство в работу прибора. В случае выявления такого факта потребитель оплатит услугу в 10-кратном размере платежа за месяц. Все эти меры направлены на то, чтобы снизить суммы ОДН и сделать эту статью расходов максимально прозрачной, рассказали участники брифинга.


«Надо отметить, что большинство изменений связано все-таки с ограничением платы за ОДН и этот размер платы ограничен нормативом. Поэтому мы предполагаем, что конечно обращения будут. Потому что не всем понятно, как это происходит. И вместе с тем, я считаю, что эти меры направлены на защиту интересов наших потребителей», - отметил председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков.



Автор: Ляйсан Закирова
предыдущая новость назад к списку следующая новость
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Информационный вечер
Потому, что Уфа - любимый город
Потому, что Уфа любимый город
Утро в столице
Времечко
Столичные новости