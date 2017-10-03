Жители Башкирии смогут увидеть уникальное астрономическое явление - соединение Венеры и Марса

Как меняется взаимное расположение планет можно будет наблюдать в течение месяца.

«Венера приближается к солнцу на небесной сфере, в начале месяца сближается с Марсом, а затем, после соединения с ним 5 октября, быстро удаляется от него. Во время соединения, это произойдет вечером 5 октября в 18.26 по уфимскому времени, Венера расположится всего на 0,2 градуса севернее Марса. В этот момент планеты не будут видны, так как у них утренняя видимость, но на близком расстоянии друг от друга их можно наблюдать утром 5 и 6 октября», - говорит специалист по связям с общественностью уфимского планетария Андрей Керн.