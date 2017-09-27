Жители Башкирии увидели в небе светящийся объект

«Пугающая красота», «По небу летит огромный шар с ярким световым шлейфом» - такие сообщения накануне поступали астрономам от людей, которые видели, как они считают, НЛО. Помимо классического вторжения инопланетян были и другие версии, среди которых падение спутника, метеорита, а также последствия запуска российской баллистической ракеты.

Всего минуты хватило, чтобы перестать верить своим глазам. Десятки звонков тут же посыпались астрономам - всех волновал один вопрос, что за горящий шар разрезает небо над Башкирией. Светящийся объект, словно чувствуя неладное, спустя мгновение распадается, оставляя после себя белую воронку в воздушном пространстве.





«Яркая вспышка, как шар светился, от него исходили лучи, потом шар начал тухнуть и от него было большое облако в окружности», - рассказывает очевидец Андрей Назаров.



Инопланетяне пока нашу Землю не атакуют, но уже посеяли слухи среди жителей столицы. Сообщения о неопознанном летающем объекте поступали из нескольких уголков России - Ростовской и Пензенской областей, Екатеринбурга, Татарстана, Волгограда. Версий много, но еще больше догадок. От упавшего спутника до испытания новой сверхзвуковой ракеты.



Так уж вышло, что в этот день на одном из федеральных каналов обсуждали вопрос конца света. Поэтому некоторые пользователи в сети тут же подхватили - комета-убийца, предвестник апокалипсиса. Но астрономы успокаивают, переживать не стоит. Связи с кометой тут никакой.





«Хвост кометы по мере приближения к Солнцу, лед который покрывает комету начинает таять, след остается и мы видим отраженный свет Солнца - это и есть хвост кометы, здесь же явно видно что это не хвост от кометы, потому что хвост достаточно быстро исчез», - рассказывает доцент кафедры прикладной физики и нанотехнологий БГПУ им. М. Акмуллы Рамиль Измаилов.



Ясность внесли в Минобороне России. Якобы как раз в это время проходили испытания межконтинентальной ракеты "Тополь". Пуск произошел с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области. И ракета с заданной точностью поразила условную цель на полигоне в Казахстане. Несмотря даже на официальное заявление, нашлись и те, кто с уверенностью заявлял, что установил связь с неопознанным летающим объектом.



После того как в Минобороны обнародовали новость о запуске баллистической ракеты пользователи соцсетей начали активно обсуждать вопрос безопасности подобных экспериментов. Но военные успокоили, что в данном случае ракета "Тополь" не была оснащена боеголовкой.

27 сентября