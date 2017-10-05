Жители Башкортостана продолжают жаловаться на отсутствие тепла в квартирах

С начала отопительного сезона в Госкомитет по жилищному и строительному надзору поступило более 300 заявок.

Но в ведомстве пояснили, что от запуска котлового оборудования до подачи тепла в здания требуется определенное время. Чаще всего - до десяти суток. В это период работниками коммунальных служб проводятся необходимые регулировочные работы, выпускают накопившийся воздух из отопительных систем. Если же в течение заявленного времени в квартирах не потеплело, собственники могут пожаловаться в надзорные органы.





”Жители вправе обратиться в Госкомитет по жилищному надзору на телефон горячей линии – 8 937 845 28 42. При обращении необходимо будет сообщить номер, дату и время заявки в Управляющую компанию. Впоследствии Госкомитет перенаправит вновь поступающую заявку в Управляющую компанию. В случае если Управляющей компанией меры предприняты не будут, то будет организована предварительная проверка. Также жители вправе обратиться в Госкомитет в письменном виде путем направления обращения”, - уточняет председатель Госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков.

В ведомстве пояснили, в случае, если Управляющая компания не выполнит свои обязательства и тепло не придет в квартиры, то ей грозит штраф в размере до 250 тысяч рублей.





5 октября