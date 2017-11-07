Жители микрорайона Затон жалуются на плохие условия проживания

Это уже не первое обращение с жалобами в нашу редакцию. После выхода сюжета в эфир телеканала, коммунальные службы Ленинского района города отсыпали несколько улиц щебнем и асфальтовой крошкой. Однако, часть проблем так до сих пор и не решена.

Местным школьникам приходится буквально рисковать собственной жизнью. Они вынуждены преодолевать путь длиною в 2 километра по узкой, грязной и неосвещенной тропе, чтобы добраться до ближайшей остановки автотранспорта.



По этому маршруту 14-летние Слава и Аделина ходят ежедневно на протяжении 8 лет. И хотя девочки знают дорогу, как свои пять пальцев, признаются, что идти в школу им всегда страшно.





«Мы приходим по уши в грязи, нас иногда даже в школу не пускают, нам говорят: идите отмывайтесь. либо в школу не пустим», - говорит ученица 8 класса Слава Котова.



Другого, более близкого пути к остановке нет. Вот и приходится девочкам идти сквозь тернии к знаниям.



С наступлением зимы дорога станет опасной вдвойне - уличное освещение тут отсутствует вовсе.



Частично спасти ситуацию мог бы школьный автобус. Но даже он не может покорить местное бездорожье, и проехать по некоторым улицам. Лужи и грязь на Ферганской, Малой Береговой и Серова давно стали обычным делом.





«У нас тут живут и пожилые, и молодые. Скорая помощь, такси не едут. У меня грудной ребенок, я на коляске не могу пройти», - рассказывает житель микрорайона Затон Татьяна Ливерия.



В районной администрации о проблеме местных жителей знают.





«На сегодняшний день улицы частного сектора как первичная мера посыпали асфальтобетоногранулятом, высвобождающимся в результате фрезерования капитального ремонта улиц города по тем объемам, которые нам выделялись - мы укладывали на улицах Донская, дорога вдоль лесополосы от Донсокй до Малой Ферганской. Часть улиц мы успели охватить в этом сезоне, часть переносится на следующий год. Все зависит от объема предоставляемого нам асфальтогранулята», - комментирует начальник управления ЖКХ и строительства администрации Ленинского района Уфы Евгений Белов.



Этот вопрос уже поднимался летом. Тогда все работы планировали завершить к 1 сентября. По словам местных жителей, коммунальщики выполнили обещание лишь частично.



Что же касается освещения, то столбы здесь установили ещё 6 лет назад. Но лампочки на них так и не загорелись.

«По улицам частного сектора микрорайона Затон - Ферганоскй, Серова и Береговая, проведено обследование на момент обустройства линий электропередач. И как только будут возможности, в том числе и финансовые, то эти улицы будут включены в программу по обустройству уличного освещения», - сообщает начальник пресс-службы ИАУ администрации Уфы Рената Салахова.

7 ноября

Как минимум до следующего лета изменения вряд ли коснутся этих улиц затона. Местные жители боятся, что элементарно могут не дождаться скорой помощи. Забуксует. А ближайшей весной дети вновь будут месить грязь при свете карманных фонариков.