Жители многоэтажек по улице Российской вынуждены делить территорию около своих домов с руинами

Так они называют постройку, которая сейчас активно сносится. Уфимцы переживают, что однажды под развалинами окажутся их дети.

Почти месяц женщина, гуляя с двумя маленькими внучками Дариной и Дианой, обходит полуразвалившуюся постройку стороной. Падающие камни и обломки бетона могут привести к трагедии, считает Фавзия Акамова. Если же необходимо добраться до остановки, то избежать встречи со злополучным зданием не возможно. В таком случае, проходя мимо руин, женщине приходится крепко-накрепко держать девочек за руки.





«Мы сейчас гуляем - вот обходим это стороной, вот около этого дома есть площадка, вот туда ходим. Или оттудова, здесь тоже все накидано, все перерезано, в любое время, как говорится, может кинуть. Вон стоит трактор, то они кидают, то еще чего-нибудь», - говорит местный житель Фавзия Акамова.



Ограждения или предупреждающих знаков тут нет. Что называется, хочешь - заходи. Но удастся ли выбраться из этой постройки в случае обрушения - ответить никто не берется. Повезет - останешься невредим, не повезет - пострадаешь из-за собственного любопытства. Последнее сильно развито у детей. Именно они, в поисках интересного, чаще всего забираются в это здание, сетуют местные жители.





«Тут опасно, потому что тут люди все ходят, дети бегают. Все валяется, очень некрасиво и неприятно на мой взгляд. Мусора очень много, неприятно», - рассказывает Диана Султанова.



Большее неудобство у жителей вызывает вот эта дорога. А точнее - ее состояние. Как говорят уфимцы, еще недавно она была практически полностью завалена строительным мусором, передвигаться приходилось или по камням или вдоль проезжей части.



Снос здания длится на протяжении месяца. Раньше здесь располагался киоск, но полтора года назад его владелец решил расширить владения: огородил территорию и построил двухэтажное здание. Как позже оказалось - незаконно. В феврале этого года суд обязал застройщика его снести.

«После вынесения этого решения район собственными силами приступил к сносу данного объекта. Но по истечении времени застройщик данного объекта все-таки принял решение собственными силами продолжить снос объекта. В настоящее время снесено перекрытие второго этажа полностью, производится снос колонн данного объекта», - начальник отдела капитального строительства Администрации Октябрьского района ГО Уфы Рустем Хабибрахманов.

29 августа

Как отмечают специалисты, отсутствие ограждения вокруг постройки обусловлено сжатыми сроками. Чтобы не затягивать снос - было решено производить его без дополнительных элементов. Однако в Администрации поясняют - для безопасности жителей микрорайона сейчас застройщик прорабатывает вопрос об установке ограждения. Но когда оно появиться - неизвестно.