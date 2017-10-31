Жители одного из домов Уфы на протяжении 5 дней живут без воды

«Многое может быть. Не можем сказать, что послужило аварийной ситуацией. Собственника квартиры искали через ЕРКЦ, разные инстанции, не можем найти», - говорит ведущий инженер ЖЭУ №48 Флорит Шамсутдинов.

«Были и в РУВД, и звонили в МЧС, были в прокуратуре, мы пришли к выводу, что единственный возможный выход из ситуации - это вызывать сотрудников ЦОБ и с представителем ЖЭУ вскрывать дверь. Все это фиксировать на видео для исключения рисков грабежа и мародерства все это актировать, составлять акт, брать подписи с людей в присутствии понятых, свидетелей», - комментирует житель дома № 37 по ул. Невского Александр Назаренко.

31 октября

Жители дома № 37 по улице Невского на протяжении 5 дней живут без воды. При этом, перекрыть трубу уфимцы попросили сотрудников ЖЭУ сами, из-за аварийной ситуации. Как предполагают жильцы, в квартире наверху произошла утечка, поэтому вода попадает и на нижние этажи. Вот только в злополучной квартире никто не живет. Но, частная собственность неприкосновенна.В спартанских условиях Александр Назаренко вынужден пребывать пять дней. Выходные уфимца омрачили соседи сверху, которые начали заливать его квартиру.Из-за потопа водопроводный стояк пришлось перекрыть, но до соседей так и не достучались. Теперь 7 семей остаются без питьевого источника. Среди них Барышевы, у которых двое маленьких детей, поэтому и потребность в воде значительная.О проживающих в квартире наверху ничего неизвестно. По словам соседей, никто в ней не появлялся в течение двух месяцев. Чтобы устранить причину прорыва сотрудникам ЖЭУ необходимо попасть в квартиру. Но такие полномочия у них отсутствуют.Ответа на записку, оставленную на двери у соседей, Александр так и не получил. Тем не менее жители готовы предпринять меры, которые не запрещены по закону.Квартиру вскрыли, утечку устранили. Уфимцы снова могут пользоваться водой. Добиться этого жителям позволила лишь их активность.