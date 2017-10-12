Жители одного из домов Уфы страдают от нашествия плесени более 10 лет
Дом, стены которого пропускают воду, а зимой покрываются инеем. Жильцы одной из многоэтажек в микрорайоне Сипайлово живут в таких условиях уже больше десяти лет.
«Осенью и весной, начиная вот отсюда и до конца стены обои влажные. Если повесить ковер и повисит он месяц, то полностью стена станет зеленой», - говорит жительница дома № 7 по ул. Н. Ковшовой Елена Багишева.
Эту историю мы рассказывали 4 месяца назад.Семья Багишевых воюет с плесенью уже 10 лет. Борьба бьет не только по карману (ремонт два раза в год, замена обоев, пола, а иногда и мебели), но и по здоровью. Дети часто болеют. У старшего аллергия на пенициллин и есть подозрения на астму. Ещё декабре 2014 года семья выиграла суд, который обязал управляющую компанию утеплить фасад дома.
На выполнение решения суда отвели три месяца. Однако даже спустя два года ситуация не сдвинулась с мертвой точки. Во время съемок сюжета в июне этого года представители УЖХ "Сипайловский" пообещали выполнить работы до наступления осени.
«Мы не отказываемся. Мы исполним решение суда. К сентябрю. Надеюсь, что мы сделаем в эти сроки, в эти сроки уложимся», - заявил зам. директора ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы» Забир Сагатдинов.
К сожалению, обещание не было выполнено. К утеплению фасада дома № 7 по улице Ковшовой никто не приступал.
От нашествия плесени страдают у другие жители дома. Торцевая стена в дождливую погоду пропускает воду, а зимой покрывается инеем. В квартире Галины Сапеги плесенью поражены две комнаты и кухня. Уфимка рассказывает, что устала бороться с нашествием грибка, а делать ремонт считает бессмысленным.
«Все течет и промерзает. Зимой прямо как ледышка. Мы уже и заклеивали и с той стороны пеной заделывали. Все равно, хоть даже заклеим, у нас все равно начинается распад. Сырость», - рассказывает жительница дома № 7 по ул. Н. Ковшовой Галина Сапега.
Представители управляющей компании заверили нас, что работы по утеплению фасада дома заложены в бюджет этого года.
«По погодным условиям до -10 градусов данные работы можно производить. Они будут производиться. Работы запланированы уже на следующей неделе. Я думаю до конца октября - начале ноября мы эти работы завершим», - комментирует заявил зам. директора ОАО «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы» Рустем Байбурин.
Остается надеяться, что на этот раз не на словах, а на деле управляющая компания выполнит свое обещание. И жители этого дома навсегда забудут, что значит соседство с плесенью.