Жители одного из домов Уфы вынуждены бороться с последствия пожара сами

Возгорание кровли на крыше дома №10 по улице 8 марта произошло над квартирой Эльвиры Нуриахметовой. Огонь успели вовремя потушить. Но вода из пожарной машины оставила семью без условий к проживанию.





«У меня трое детей , я вот уже не знаю, сил нет. Здесь уже мы как бомжи. Все повреждено, вся техника. Компьютер, телевизор, холодильник тоже. И не знаю что делать теперь», - говорит Эльвира Нуриахметова.



Сейчас дети Эльвиры находятся у бабушки в деревне. Сама женщина ютится с мужем в сырой квартире. Вещи семьи заполонили коридор и кухню общего пользования. Пострадали от тушения пожара и квартиры ниже.



ЖЭУ начало восстановление жилья. Но жильцов смущает, что за две недели после пожара, сделан только потолок в квартире Эльвиры. Если так продолжится, то дети семьи Нуриахметовых не смогут вернуться домой до начала учебного года.



Для выяснения ситуации мы обратились в ЖЭУ-51. Диспетчер сообщил нам, что комментарий смогут дать главный инженер и директор жилищной организации.



Приемную мы нашли быстро, но в кабинете не оказалось, даже секретаря. Чтобы узнать о завершении ремонта, мы решили пообщаться хотя бы с мастером участка. Нам все-таки удалось связаться с директором ЖЭУ по телефону и узнать о ситуации.





«Ремонтные работы начали. Обои и ламинат купили. В ближайшие 3 дня надеюсь закончим. С этим вопросом мы разберемся», - сообщил жиректор ЖЭУ № 51 Рифат Шарафетдинов.



В скором времени семья Нуриахметовых соберется вместе в своей обновленной квартире. Но кто восстановит многодетной семье поврежденные водой мебель и технику неизвестно.



Дамир Вахитов

25 августа