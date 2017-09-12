Жители одного из домов Уфы жалуются, что работники ЖЭУ не реагируют на их просьбы отремонтировать дом и двор

Потолок протекает, стекла в подъезде разбиты, а во дворе из-под земли торчит арматура. В таких условиях живут люди в доме № 41 по улице Свободы Калининского района Уфы. Горожане жалуются, что работники ЖЭУ не реагируют на их просьбы отремонтировать дом и двор.

«Сейчас только не льет, намокает в некоторых местах, а вот здесь прямо отсюда вот это все льет. Здесь ставлю тазики. Протекает прямо до полу. У нас если содержание входит, мусор вывозится, подметают. Но они должны убираться в подъездах. Мы отдельно денежку собираем, либо сами в подъездах моют жильцы. Деньги собираем кому-то платят дополнительно. Они должны лампочки менять. Мы лампочки меняем сами», - рассказывает Загина Миннуллина.

«В течение двух недель мы остеклим вторые рамы. По поводу кровли я тоже решу вопрос. Срок, конечно, возьму тоже. Постараюсь быстро сделать. В течение месяца», - комментирует ведущий инженер ЖЭУ № 48 Орджоникидзевского района Уфы Фларит Шамсутдинов.

12 сентября

Борьба с протечками и сыростью в этом доме продолжается на протяжении нескольких лет. Жители верхних этажей устали подставлять тазики и вытирать стекающую с потолка воду.По словам местных жителей, ремонта кровли в этом доме не было несколько лет. В подъезде всегда холодно и сыро. А все потому что на окнах - нет стекол.Жить в таких условиях люди считают опасным для здоровья. При входе в подъезд могут запнуться о торчащую из-под земли арматуру и получить серьезную травму.В 48 ЖЭУ нам пообещали, что в ближайшее время приступят к ремонту. До конца сентября планируется выполнить ряд работ.У местных жителей накопились претензии к работе сотрудников ЖЭУ, как и дел, которые надо выполнить в кратчайшие сроки, до наступления холодов.