Жители одного из домов Уфы жалуются на строительство «Арт-квадрата»

Несколько месяцев в самом центре Уфы идет активное строительство будущего городского центра «Арт-квадрат». По задумке авторов - это будущий творческий кластер. Там получат возможность работать и развиваться представители креативной и интеллектуальной прослойки. Но бок о бок с будущим грандиозным проектом есть жилые дома. Грязь, шум, грузовая техника, снующая туда-сюда, перекопанный двор - все это не дает спокойно существовать людям.

Жительница дома по улице Ленина, 9/11 Альфия Шайхалисламова еще совсем недавно была счастлива в своей уютной квартире в центре города. Теперь уюта стало меньше - жалуется Альфия. Причина - стройка.





«Они не закрывают стройку ничем. Мы просили закрыть стройку от пыли, они закрыли улицу Чернышевского, где ходят люди, а здесь они не закрывают», - жалуется Альфия Шайхалисламова.

«Уже 40 лет с лишним я здесь живу, но никогда такого безобразия, такого бесчинства здесь не было. Каждый день шум, а они приходят как хозяева, что хотят, то и делают», - говорит Клавдия Омельченко.



Когда-то на этом месте была детская площадка, теперь здесь месиво из песка и воды. Всю эту грязь растаскивают на своих колесах большегрузные машины - утверждают очевидцы.

«Я не понимаю, почему машины у нас во дворе стоят, когда есть площадки, через наш двор все едут из этого болота тащится все», - рассказывает Файруза Гараева.

14 сентября

Бардак и возле подъездов. Файруза Гараева теперь без опаски не может выпустить во двор своих детей. Повсюду припаркованы машины строителей. Снуют трактора и камазы.Руководство будущего городского центра "Арт-квадрат" с жильцами не спорят, но и их жалобам тоже особого значения не придают. По мнению Рима Бакиева, грязь и шум - это сопутствующие стройке моменты, без которых ничего не получится. Успокаивает - к весне будущего года работы будут завершены.На дворе середина сентября, зима уже не за горами. А жителей дома по улице Ленина волнует еще одна проблема. Труба теплотрассы проложена по верху и проходит через оба здания, относящиеся к «Арт-Квадрату». Переживания людей связаны с тем, что ее могут срезать.Жители некогда спокойного и уютного дворика по улице Ленина, 9/11 уже давно распрощались с надеждой увидеть свой двор прежним. Некоторые признаются, что выставили квартиры на продажу. Возможно, найдутся те, кому в будущем активная жизнь двора будет по душе и по нраву.