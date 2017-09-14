Жители одного из домов Уфы жалуются на строительство «Арт-квадрата»

Несколько месяцев в самом центре Уфы идет активное строительство будущего городского центра «Арт-квадрат». По задумке авторов - это будущий творческий кластер. Там получат возможность работать и развиваться представители креативной и интеллектуальной прослойки. Но бок о бок с будущим грандиозным проектом есть жилые дома. Грязь, шум, грузовая техника, снующая туда-сюда, перекопанный двор - все это не дает спокойно существовать людям.
Жительница дома по улице Ленина, 9/11 Альфия Шайхалисламова еще совсем недавно была счастлива в своей уютной квартире в центре города. Теперь уюта стало меньше - жалуется Альфия. Причина - стройка.
«Они не закрывают стройку ничем. Мы просили закрыть стройку от пыли, они закрыли улицу Чернышевского, где ходят люди, а здесь они не закрывают», - жалуется Альфия Шайхалисламова.
«Уже 40 лет с лишним я здесь живу, но никогда такого безобразия, такого бесчинства здесь не было. Каждый день шум, а они приходят как хозяева, что хотят, то и делают», - говорит Клавдия Омельченко.
Когда-то на этом месте была детская площадка, теперь здесь месиво из песка и воды. Всю эту грязь растаскивают на своих колесах большегрузные машины - утверждают очевидцы.
«Я не понимаю, почему машины у нас во дворе стоят, когда есть площадки, через наш двор все едут из этого болота тащится все», - рассказывает Файруза Гараева.