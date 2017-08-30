Жители одного из дворов Уфы жалуются на отсутствие игровой площадки и условий для детей

«Мы выходим с колясками с детьми мы не знаем куда нам сесть, у нас дети на бордюрах сидят, вот труба на трубе сидят, бабушки сидят на бордюрах, возле подъезда», - говорит Виктория Гиндуллина.

«Есть за домом площадка, большая территория, там тоже дети растут без площадки. Соседний дом тоже стоит территория, тоже нет площадки. Рядом по близости у нас нет. Нам приходится ходить туда через дом куда-то непонятно, где нет никого, не видно, не слышно. Либо вон туда - там тоже своих детей очень много, все кучкуются», - рассказывает Наталья Засыпкина.

30 августа

Двор напоминает огромную помойку. По словам местных жителей, здесь нет ни скамеек, ни современной детской площадки, а лица без определенного места жительства частенько устраивают на территории посиделки: пьют, курят, а иногда даже спят в песочнице.Такую картину люди наблюдают на протяжении 20 лет. Детская площадка, доставшаяся им в наследство с советского времени, не огорожена забором и представляет серьезную опасность для ребят.Детская площадка во дворе дома № 16 по улице Чудинова находится всего в нескольких метрах от помойки. А в песочнице можно обнаружить фанфурики.Поэтому мамы и папы стараются не отпускать своих детей играть во двор. Ребятам приходится гулять на площадках вдали от дома.Жители двух домов на протяжении нескольких лет жалуются в ЖЭУ №27, чтобы во дворе установили безопасную детскую площадку, но тщетно.Сейчас сотрудники ЖЭУ от помощи не отказываются. Нам пообещали, что двор приведут в порядок. Новый детский городок, конечно, пока здесь не установят, но хотя бы существующую перенесут в безопасное место.Ставить точку в данной истории пока рано. Чтобы в этом дворе воцарился мир и порядок, нужно приложить немало усилий. А пока взрослые спорят, ребята растут в недетских условиях.