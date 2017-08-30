Жители одного из дворов Уфы жалуются на отсутствие игровой площадки и условий для детей
Двор напоминает огромную помойку. По словам местных жителей, здесь нет ни скамеек, ни современной детской площадки, а лица без определенного места жительства частенько устраивают на территории посиделки: пьют, курят, а иногда даже спят в песочнице.
«Мы выходим с колясками с детьми мы не знаем куда нам сесть, у нас дети на бордюрах сидят, вот труба на трубе сидят, бабушки сидят на бордюрах, возле подъезда», - говорит Виктория Гиндуллина.
Такую картину люди наблюдают на протяжении 20 лет. Детская площадка, доставшаяся им в наследство с советского времени, не огорожена забором и представляет серьезную опасность для ребят.
Детская площадка во дворе дома № 16 по улице Чудинова находится всего в нескольких метрах от помойки. А в песочнице можно обнаружить фанфурики.
Поэтому мамы и папы стараются не отпускать своих детей играть во двор. Ребятам приходится гулять на площадках вдали от дома.
«Есть за домом площадка, большая территория, там тоже дети растут без площадки. Соседний дом тоже стоит территория, тоже нет площадки. Рядом по близости у нас нет. Нам приходится ходить туда через дом куда-то непонятно, где нет никого, не видно, не слышно. Либо вон туда - там тоже своих детей очень много, все кучкуются», - рассказывает Наталья Засыпкина.
Жители двух домов на протяжении нескольких лет жалуются в ЖЭУ №27, чтобы во дворе установили безопасную детскую площадку, но тщетно.
Сейчас сотрудники ЖЭУ от помощи не отказываются. Нам пообещали, что двор приведут в порядок. Новый детский городок, конечно, пока здесь не установят, но хотя бы существующую перенесут в безопасное место.
Ставить точку в данной истории пока рано. Чтобы в этом дворе воцарился мир и
порядок, нужно приложить немало усилий. А пока взрослые спорят, ребята растут в
недетских условиях.