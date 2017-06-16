Жители России продолжают обсуждать состоявшуюся накануне прямую линию с Владимиром Путиным

Общение Президента России с народом продолжалось 4 часа, во время которых глава государства ответил на 73 вопроса. Большая часть обращений касалась роста цен, падение уровня жизни населения страны, вопросов ЖКХ и здравоохранения.



Также россиян волновала внешняя политика. В частности, отношения с Соединенными штатами Америки. Вопрос, ответ на который интересен многим, при помощи видеосвязи задал американец. По словам главы государства, наши страны объединяет общая история и вопроса о вражде быть не может.





«Мы не считаем Америку врагом, более того, дважды в истории, когда нам было особенно трудно, мы объединили наши усилия и в двух мировых войнах были союзниками, - подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин. - Российская империя сыграла в свое время значительную роль в обретении США своей независимости и поддерживала США. То, что сейчас развивается русофобия в США, мы видим. Мы считаем это результаты обостряющейся внутриполитической борьбы».

В преддверии кубка Конфедерации, один из обратившихся попросил повлиять на Сборную России по футболу. Владимир Владимирович отметил, что нельзя замотивировать человека, если у него нет желания. Тем не менее, президент надеется, что в домашнем мундиале национальная сборная должна показать максимальный результат.





«Будем надеяться, на то, что ребята будут играть с полной отдачей. Как настоящие бойцы и спортсмены. Чтобы порадовали наших болельщиков, хотя бы тем, что они стремятся к победе. Кстати, последние игры сборной показывают, что потенциал у нас все таки есть», - подчеркнул глава государства.

В ходе беседы, журналисты поинтересовались, знает ли президент, о том, как живут простые россияне. Путин вспомнил, что сам вырос в обычной семье. Привычки того времени остались и по сей день, признался российский лидер.







Дамир Вахитов

16 июня