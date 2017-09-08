Жители Уфы попали под удар смертельного урагана «Ирма»

Смертельный ураган «Ирма» добрался до Карибского бассейна. Скорость ветра достигает до 300 километров в час. Циклон называли самым сильным за последние 10 лет и присвоили пятую, самую высокую категорию опасности.

Эту силу невозможно контролировать и тем более пытаться ей противостоять. Она беспощадна и не щадит никого на своем пути. Эти кадры были сняты в Сент-Мартен, небольшом Карибском острове, в самый разгар смертельного урагана «Ирма».



«Ирма» словно стала хозяйкой острова. За считанные минуты стихия превратила здания в щепки, затопила дома и автомобили. Остров Сент-Мартен практически стерт с лица земли.



Под властью разрушительной стихии оказалось и Антигуа и Барбуда, государство Карибского бассейна, с меньшим порывом ураган пронесся вчера над Доминиканой. По предварительным подсчетам, сейчас там отдыхают около пяти тысяч россиян. Среди них есть и уфимцы. Одна из туристических компаний города до сих пор успокаивает двух клиентов, которые попали под удар «Ирмы».



Об урагане туристы знали заблаговременно, но все же предпочли отправиться в долгожданный отпуск. Во избежание трагических последствий всех отдыхающих эвакуировали в закрытые помещения. В Доминикане ураган прошелся только по берегу. Сейчас туристы уже свободно передвигаются по острову.



Домой уфимские туристы вылетят по плану через несколько дней. Их отдых должен завершиться благополучно. По прогнозам, назад ураган не вернется. Перемещается он с востока на запад и сейчас добрался до южных территорий США. До России стихия точно не дойдет.



По данным федеральных СМИ, количество жертв "Ирмы" выросло до 14. Уроженцев нашей республики и жителей Уфы среди них нет.







8 сентября