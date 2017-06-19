Жители Уфы жалуются на небывалое количество комаров

Дождливое лето принесло с собой еще одну неприятность. Больше всего от кровососущих насекомых страдают дети. Когда комаров станет меньше и как проводится борьба с ними?

Настоящее нашествие комаров. Именно так оценивают сложившуюся ситуацию в этом году жители Уфы. Кровососущие насекомые надоедают не только в парках и скверах города, но также во дворах и квартирах.





«Не выходим, потому что невозможно. Сразу нужно брызгаться. Очень много комаров. Кусают во все места», - жалуется Фанис Шафиков.

Обработку парков и водоемов от личинок и взрослых особей комаров проводят специалисты Республиканского центра дезинфекции. В этом году запланировано обработать от личинок особей комаров около 500 гектаров водоемов. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. На это из республиканского бюджета было выделено больше одного миллиона рублей.





«На сегодняшний день обработано порядка 100 гектаров водоемов. После проведения наших мероприятий специалисты ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии проводят обследование на эффективность проведения мероприятия. Повторных обработок на водоемах не было», - говорит заместитель главного врача по медицинской части Республиканского центра дезинфекции Дмитрий Николаев.

Первая обработка водоемов в Уфе проводилась 5 мая. Дело в том, что личинки комаров в холодной воде не развиваются. Когда температура воды достигает 8 градусов тепла, тогда начинается активное развитие будущих кровопийц. По словам специалистов, в этом году водоемы прогревались медленнее.



Ежегодно всего в нескольких метрах от садового общества "Ветеран" образовывается водоем. По словам специалистов, на одном квадратном метре поверхности воды были обнаружено 28 личинок комаров. Если бы эту территорию не обработали вовремя. То уже через неделю из водоема вылетели бы полчища комаров.



Одновременно с этим в 32 парках и скверах города на площади 320 гектаров проводится обработка от взрослых особей комаров. На это из республиканского бюджета выделено ещё 670 тысяч рублей. На данный момент обработан только парк Победы. На следующей неделе планируется провести работы в двух парках: Гафури и Волна. Дезинсекцию будут проводить строго в утренние часы - с половины четвертого до семи часов, когда людей здесь практически не бывает.





«Для проведения дезинсекции от взрослых особей необходимы определенные метеорологические условия. Пока погода не дает нам проводить данный вид работ. Самое главное чтобы не было дождя и ветра», - уточняет заместитель главного врача по медицинской части Республиканского центра дезинфекции Дмитрий Николаев.

Другое дело с комарами, которые надоедают людям в квартирах. По словам специалистов, эти насекомые развиваются в сырых подвалах. Для борьбы с ними нужно обратиться в управляющую компанию.





«Во всех районах города проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции жилого фонда. Такие работы проводятся круглогодично. Но, конечно, в весенне-летний период такая работа усиливается. Управляющие компании по линии УЖХ города заключили соответствующие договоры со специализированными учреждениями, которые имеют компетенцию и необходимые лицензии для проведения такого вида работ. То есть обработку от насекомых. Жители многоквартирного дома могут подать соответствующую заявку в свою Управляющую компанию для обработки мест общего пользования», - поясняет начальник пресс-службы информационно-аналитического Управления Администрации Уфы Рената Салахова.

Отметим, что любое воздействие как на личинок комаров, так и на взрослые особи, не гарантирует стопроцентного результата. Большую роль здесь играют и другие факторы - такие, как погода. Так что если на улице будет всё так же дождливо и сыро, то жителям Уфы придется запастись терпением и средствами от комаров.







19 июня