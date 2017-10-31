Жители Уфы жалуются на сырость и холод в квартирах

В одном из домов Уфы не работает бойлерная. Сотрудники ЖЭУ пытались ее починили, но без особого эффекта. Дети и взрослые вынуждены дышать влажным воздухом и рисковать здоровьем.



Влажный воздух и конденсат на стенах - для жителей дома № 43 по улице Черниковской - привычное дело. Такую картину они наблюдают на протяжении нескольких месяцев.



Илье Кириллову нет и 3-х лет. По квартире малыш всегда ходит в теплых носках и кофте, чтобы не подхватить простуду. Для дополнительной профилактики употребляет народные средства.



В этом доме периодически отключают отопление, а воздух всегда сырой. Такие условия могут спровоцировать легочные заболевания, особенно у детей.

«За октябрь это уже второй или третий раз отключают и воду и отопление. Дети болеют постоянно. Ходят в носках и кофтах. Включаем обогреватель. Ночью это обязательно, днем еще можно вещами спастись», - рассказывает житель дома № 43 по улице Черниковской Оксана Кириллова.

Помещения похожи на парилку. Только без веников и тепла. Люди вынуждены как можно чаще проветривать комнаты. Но если летом эффект от таких манипуляций ещё был, с приходом холодов - открытые окна опасны для здоровья.



Между тем, в ЖЭУ № 25 нам пояснили, что причина всех бед - прохудившаяся бойлерная. Сейчас ей требуется полная замена.



Деньги не собрали. Летом сотрудники ЖЭУ попытались отремонтировать старый бойлер. В итоге - из подвала валит пар. Ситуация усугубляется тем, что периодически в квартирах отключают горячую воду.



В ЖЭУ нам пообещали, что ситуацию постараются решить в кратчайшие сроки.





«Примем меры. В течение недели открыть надо, изолировать трубы, которые конденсируют», - говорит мастер сантехнических работ ЖЭУ №25 Калининского района Уфы Ильшат Фахруллин.



Время играет не в пользу жителей дома, ведь зима - не за горами. Пока же, они могут только подать в управляющую компанию заявление на перерасчет за отсутствие горячей воды в квартирах.







31 октября