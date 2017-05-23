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Жители улицы Богдана Хмельницкого добиваются кронирования деревьев

Жители улицы Богдана Хмельницкого добиваются кронирования деревьев

К нам в редакцию обратились жильцы дома № 94 по улице Богдана Хмельницкого. Ежегодно они сталкиваются с одной и той же проблемой - тополиным пухом. Деревьям в их дворе срочно требуется кронирование. 

Тополя под окнами жильцов стали выше самого дома. По словам местных жителей, деревья доставляют неудобства круглый год.

В управляющей компании нам ответили, что для решения проблемы существует отработанная процедура. В первую очередь необходимо провести собрание собственников и составить протокол.


«Требуется согласие не менее двух третьих собственников жилья дома. В случае положительного принятия решения, протокол нужно представить к нам в управляющую организацию по адресу: ул. Новочеркасская, 11. После чего нами будет направлено письмо в управление коммунального хозяйства и благоустройства Администрации города на получение разрешения, на выполнение данного вида работ. И только после всех этих процедур работники ЖЭУ смогут произвести кронирование», - говорит специалист пресс-службы ОЖХ Орджоникидзевского района Уфы Эльмира Гареева.

 

 

Дамир Вахитов



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