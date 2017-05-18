Жители улицы Сун-Ят-Сена обеспокоены

Жители улицы Сунь Ят-Сена обратились в нашу редакцию с просьбой помочь разъяснить ситуацию, которая складывается вокруг пешеходного моста через овраг к улице Большой Московской. С началом масштабной застройки конструкция была демонтирована, что обернулось для населения микрорайона неудобствами. Как уверяют строители, — неудобства временные: стоит немного потерпеть, чтобы потом получить благоустроенную территорию. Оценить ситуацию отправилась наша съемочная группа.

Пешеходный мост через овраг служил местным жителям не один десяток лет. Он связывал две большие улицы. С одной стороны — остановка общественного транспорта, с другой — школа, аптеки и магазины... Так что трафик через этот переход всегда был большим. И вот не так давно, приблизившись к мосту, местные жители вдруг обнаружили, что он закрыт. Более того, уже начались работы по его демонтажу!

«Старый мост функционирует боле 30 лет. Его закрыли и начали разбирать», — говорит местный житель Руслан Байрашев.

Овраг был выбран местом застройки нового жилого комплекса. Стоявшие здесь ранее гаражи были снесены, и строительная компания приступила к освоению территории.

Мы пригласили представителя компании-застройщика для разъяснения ситуации. Как выяснилось, решение о демонтаже моста было принято исходя не только из требований строительного плана. Дальнейшая его эксплуатация в условиях развернувшийся стройки, когда вокруг вбивают сваи, работает большегрузная техника, — была опасной. Из-за вибраций началась деформация металлической конструкции.

«Группа компаний “Госстрой” получила предписание о сносе данного моста, после чего мы начали производить демонтаж», — пояснил представитель компании-застройщика Артем Арефьев.

Переход через улицу перенесли на двести метров. Теперь, чтобы попасть с одной улицы на другую, местным жителям приходится делать крюк. Многим пешеходам пришлось менять свой привычный маршрут передвижения. Кому-то удобнее, кому-то — нет.

«Ближе к школе находится, не нужно ходить в обход. А мост еще и мокрый был!», — говорит местная жительница Гульмира Сапаева.

«Неудобно, что остановки под носом нет… Нужно ходить», — высказывает противоположное мнение пенсионерка Лидия Николаева.

Учитывая пожелания пешеходов, в месте подъема из оврага была построена лестница. Но разногласия между местными жителями и строителями до сих пор не угасают. Каждый здесь беспокоится о своей безопасности и безопасности детей: маршрут в школу пролегает как раз по этой дороге.

«Данный комплекс строится из кирпича, а дома такого типа возводятся быстро. Буквально через год здесь будет облагороженная территория», — успокаивает представитель компании-застройщика Артем Арефьев.

Ситуация будет улажена лишь в одном случае — если застройщик выполнит свои обещания: освещение нового прохода и его своевременную очистку. Ну и конечно, соблюдение сроков. Ведь, как заверили в строительной компании, через год на месте оврага будет полноценная улица. Главное, не затянуть, чтобы к тому времени для местных жителей новый обходной маршрут не стал привычным.

14 февраля