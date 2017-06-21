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Жители Затона пожаловались на затянувшийся ремонт дороги по проспекту Дружбы народов

31 мая на нашем телеканале прошел прямой эфир главы столичной администрации Ирека Ялалова. Все обращения уфимцев были приняты в работу. Жители Затона пожаловались на затянувшийся ремонт дороги по проспекту Дружбы народов.


Вопросов о ремонте дороги на проспекте Дружбы народов на "Прямую линию" с главой столичной администрации Иреком Ялаловым пришло несколько десятков. Жительница Затона Татьяна Желтова недоумевала, почему работы идут так долго.

В администрации Ленинского района заверили: работы ведутся в плановом порядке. Нужно учесть, что дорога находится в плохом состоянии и ремонт требует комплексного подхода с обновлением всех конструкций.

«Работы подрядной организации ведутся в соответствии с установленным графиком. Жалобы и нарекания иногда мы слышим. Работа такая незаметная проводится, очень много подготовки. Сейчас с демонтированных опор демонтируются кабели "Уфанета" и "Мегафона" в колодезную канализацию. Проезжающим мимо не особо видно. Асфальт можно закатать за 3-5 дней. Очень много мелкой, рутинной подготовительной работы», - говорит начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Ленинского района Уфы Евгений Белов.

После капитального ремонта на проспекте Дружбы народов, помимо нового асфальта, будут оборудованы остановочные павильоны, светофоры, барьерное ограждение, новая разметка и знаки.

Татьяна Желтова смогла лично убедиться, что работы на проспекте Дружбы народов ведутся.

В администрации Ленинского района просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. После реконструкции жители получат современную безопасную дорогу, которая прослужит ни один десяток лет.

 



Автор: Рида Нурмухаметова
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