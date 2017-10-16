Жительница Учалов не может получить декретные выплаты

Цена вопроса - 69 тысяч рублей. Анна Амирова из Учалов не может получить деньги на протяжении восьми месяцев. Это не задолженность по заработной плате, а законное пособие по беременности и родам.

«Сразу со здоровьем проблемы начались. Открыла больничный вплоть до декретного, потом на сохранении лежала до декретного, была на больничном. И так остаток ЗП за 4 дня должны и больничные не оплатили, дородовые и послеродовые не оплатили», - говорит Анна Амирова.

«Требования прокурора судом были удовлетворены в полном объеме. В законную силу прокурором был получен исполнительный лист. В настоящее время возбуждено исполнительное производство и должнику предъявлено требование об исполнении решения суда в добровольном порядке в установленный срок», - комментирует помощник прокурора Ленинского района Уфы Ольга Русанова.

16 октября

Анна Амирова из Учалов регулярно приезжает в Уфу, чтобы доказать свое право на получение пособия по беременности. С 2015 го года она работала бухгалтером в одной из организаций. По словам Анны, через 1,5 года, когда она забеременела, на сроке 24 недель ее попросили уволиться.В феврале этого года Анна родила дочь Ангелину. К сожалению, за эти восемь месяцев мать-одиночка так и не получила декретных выплат. Как следствие, ей не выплачивают и пособие по уходу за ребенком.В очередной раз девушка обивает пороги работодателя и безрезультатно.В июне девушка решила обратиться за помощью в надзорные органы. Прокуратура защитила права Анны в Ленинском районном суде.В случае, если работодатель не выполнит свои обязательства в отношении Анны Амировой и не выплатит ей 69 тысяч рублей, то в ситуацию подключатся судебные приставы. Вместе с Анной мы пытались дозвониться до работодателя, но ответа так и не получили.Анна не собирается оставлять все как есть. Ведь на ее плечах - маленькая Ангелина, которая растет не по дням, а по часам. Мама воспитывает ее одна, а значит и рассчитывать приходится только на себя и на совесть работодателя.