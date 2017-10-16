Жительница Учалов не может получить декретные выплаты

Цена вопроса - 69 тысяч рублей. Анна Амирова из Учалов не может получить деньги на протяжении восьми месяцев. Это не задолженность по заработной плате, а законное пособие по беременности и родам.Анна Амирова из Учалов регулярно приезжает в Уфу, чтобы доказать свое право на получение пособия по беременности. С 2015 го года она работала бухгалтером в одной из организаций. По словам Анны, через 1,5 года, когда она забеременела, на сроке 24 недель ее попросили уволиться.
«Сразу со здоровьем проблемы начались. Открыла больничный вплоть до декретного, потом на сохранении лежала до декретного, была на больничном. И так остаток ЗП за 4 дня должны и больничные не оплатили, дородовые и послеродовые не оплатили», - говорит Анна Амирова.
«Требования прокурора судом были удовлетворены в полном объеме. В законную силу прокурором был получен исполнительный лист. В настоящее время возбуждено исполнительное производство и должнику предъявлено требование об исполнении решения суда в добровольном порядке в установленный срок», - комментирует помощник прокурора Ленинского района Уфы Ольга Русанова.