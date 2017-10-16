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Жительница Учалов не может получить декретные выплаты

Цена вопроса - 69 тысяч рублей. Анна Амирова из Учалов не может получить деньги на протяжении восьми месяцев. Это не задолженность по заработной плате, а законное пособие по беременности и родам.

Анна Амирова из Учалов регулярно приезжает в Уфу, чтобы доказать свое право на получение пособия по беременности. С 2015 го года она работала бухгалтером в одной из организаций. По словам Анны, через 1,5 года, когда она забеременела, на сроке 24 недель ее попросили уволиться.

«Сразу со здоровьем проблемы начались. Открыла больничный вплоть до декретного, потом на сохранении лежала до декретного, была на больничном. И так остаток ЗП за 4 дня должны и больничные не оплатили, дородовые и послеродовые не оплатили», - говорит Анна Амирова.

В феврале этого года Анна родила дочь Ангелину. К сожалению, за эти восемь месяцев мать-одиночка так и не получила декретных выплат. Как следствие, ей не выплачивают и пособие по уходу за ребенком.

В очередной раз девушка обивает пороги работодателя и безрезультатно.

В июне девушка решила обратиться за помощью в надзорные органы. Прокуратура защитила права Анны в Ленинском районном суде.

«Требования прокурора судом были удовлетворены в полном объеме. В законную силу прокурором был получен исполнительный лист. В настоящее время возбуждено исполнительное производство и должнику предъявлено требование об исполнении решения суда в добровольном порядке в установленный срок», - комментирует помощник прокурора Ленинского района Уфы Ольга Русанова.

В случае, если работодатель не выполнит свои обязательства в отношении Анны Амировой и не выплатит ей 69 тысяч рублей, то в ситуацию подключатся судебные приставы. Вместе с Анной мы пытались дозвониться до работодателя, но ответа так и не получили.

Анна не собирается оставлять все как есть. Ведь на ее плечах - маленькая Ангелина, которая растет не по дням, а по часам. Мама воспитывает ее одна, а значит и рассчитывать приходится только на себя и на совесть работодателя.




Автор: Эрика Нажимова
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