Жительница Уфы Рашида Валиуллина в этот день отмечает свое 90-летие

Поздравить Рашиду Валиуллину с 90-летием соберутся не только родственники, но и многочисленные друзья. За 42 года карьеры зубного врача Рашида Хамитовна приняла несчетное количество больных. Наша героиня объездила всю республику, и по сей день в каждом районе Башкортостана найдутся благодарные пациенты. Сама же юбилярша признается - пришла в медицину для того, чтобы помогать людям.





«Когда закончила школу, с нашего класса всех ребят забрали на фабрично-заводское обучение. А мы, девочки, увидели объявление, что набираются зубные врачи. И вот мы пошли. Родители мои - безграмотные, простые рабочие. Они даже не знали, что я пошла туда учиться. Потом я полюбила эту работу очень», - признается Рашида Валиуллина.



В годы войны семья нашей героини приютила беженцев из российского города Рыбинска. Поэтому стремление протянуть руку помощи каждому у Рашиды Хамитовны с детства, - рассказывает ее родная сестра Наиля. Будучи ребенком Рашида Хамитовна проявила безграничные сострадание и заботу к людям, которые лишились своего дома.





«Люди, которые пролечившись, рекомендовали идти именно к Валиуллиной Рашиде Хамитовне поскольку у нее золотые руки. Она была уже ведущим стоматологом Башкирии последние годы. Я проработала в "БашкирЭнерго", наши замы-управляющие все шли к ней на лечение, на профилактику», - вспоминает сестра юбилярши Наиля Басырова.



Особым предметом гордости для Рашиды Хамитовны являются внуки. Старший Шамиль Валиуллин закончил Оксфордский университет, а сейчас там же преподает политологию. Средний - Денис Зайнетдинов, является артистом Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Еще одна творческая личность в семье - младшая внучка Элина Валиуллина, учится во ВГИКе на актерском факультете. Девушка приехала на юбилей любимой бабушки.



Рашида Хамитовна скромно открещивается от звания одного из самых лучших стоматологов в республике. Вопрос - как сохранить зубы в целостности и сохранности на пороге века, отвечает - нужен регулярный и элементарный уход. А для того, чтобы прожить до 100 лет нужны оптимизм и любовь к труду. Именно поэтому героиня и по сей день полна сил.











Рафаэль Хакимов

7 февраля