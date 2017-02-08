Жительнице Башкортостана нужна помощь

Жительнице нашей республики Гульшат Хафизовой нужна помощь! На двадцатой недели беременности у нее диагностировали острый миелоидный лейкоз. Теперь девушке борется за свою жизнь и жизнь еще народившегося малыша.

Гульшат Хафизовой всего 24 года. Она любимая дочь, жена и мама - воспитывает 2-летнего сына. И сейчас ждет второго малыша. На 20 неделе беременности у девушки диагностировали острый миелоидный лейкоз - это злокачественная опухоль ростка крови. Сейчас девушка находится Гематологическом научном центре в Москве. До рождения ребенка Гульшат должна пройти 3 курса химиотерапии.

Московские врачи говорят, что у Гульшат есть шансы выздороветь. Но для этого необходима пересадка костного мозга. На поиск донора требуется огромная сумма - 2 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет, надежда на неравнодушных людей. Реквизиты для оказания помощи вы сейчас видите. Родные и близкие девушки верят, что болезнь отступит, и семья Хафизовых сможет вернуться к прежней, счастливой и беззаботной, жизни.

8 февраля