Журналисты нашей телекомпании узнают новости жителей города минута в минуту

С помощью приложения «Ватсап» обмен информацией происходит мгновенно. Стоит народному корреспонденту на своем смартфоне нажать кнопку "отправить" и мы уже знаем, что происходит в той или иной точке города. Список номеров растет с каждым днём.

Между собой корреспонденты службы новостей «Всей Уфы» называют планшет с приложением «Ватсап» - «Что, Где, Когда». Мы знаем все о том, что происходит в городе в ту или иную минуту. Команда наших народных корреспондентов растет с каждым днём - в списке контактов приложения «Ватсап» каждый раз новые номера.



И если кто-то только присоединяется к ежедневным поискам новостей по городу, есть и такие номера, с которых сообщения с видеозаписями приходят практически ежедневно. Это неравнодушные уфимцы, кому небезразличен вопрос благоустройства родного города, и они своим активным участием стараются сделать все, чтобы жить в Уфе было комфортнее.



Это Клара Беляловна. Она ежедневно наблюдает как дети в октябрьском районе нашего города, чтобы пройти к школе № 49 ежедневно вынуждены преодолевать полосу препятствий.



Беспокоясь за жизни и здоровье маленьких уфимцев, Клара Беляловна решила привлечь внимание к этой проблеме с помощью широкой аудитории столичного телеканала.



Как мы и обещали - самые активные народные корреспонденты получают за свои новости приз.



А мы в свою очередь берем эту ситуацию под контроль, и постараемся донести проблему до управления администрации Октябрьского района. 90 % всех получаемых сообщений - это рассказы о проблемах, которые уфимцы обнаруживают на улицах нашего города.



И ещё одно видео. Автор - наш активный народный корреспондент Екатерина Куприянова.



Намного легче проблемы решаются, когда беремся за них мы все вместе. И мы готовы поддержать вас в стремлении сделать любимый город ещё удобнее и благоустроеннее. Записывайте номер - 89273461111. Будем действовать сообща.





6 октября