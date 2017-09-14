Злостных неплательщиков будут снимать с поездов

Судебные приставы совместно с линейным управлением МВД России на транспорте проводят профилактическое мероприятие "Должник".

14 сентября

Во время рейда судебные приставы и полицейские обращают внимание на тех, кто не оплатил вовремя штрафы, кредиты, коммунальные платежи, а также алименты. Если выявится, что гражданин имеет задолженности, то на него составляется информационная карта, а также вручается документ-требование оплатить штрафы. Кроме того для скорейшего разрешения уфимцы могут оплатить долг на месте - через банкомат. Напомним, что самый простой способ узнать о наличии или отсутствии долгов - зайти на сайт службы судебных приставов и, введя данные в Банке исполнительных производств, получить информацию. При этом не забывать, что сразу сведения о долге не списываются. На это может уйти до 10 дней.