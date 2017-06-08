Значки ГТО вручили представителям органов законодательной и исполнительной власти

В Министерстве молодёжной политики и спорта Республики состоялось награждение знаками Готов к Труду и Обороне. В основном чествовали участников фестиваля ГТО, представителей органов законодательной и исполнительной власти, но были и школьники, те, кому очень скоро заветные знаки отличия еще и подарят дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ.

Участники награждения, пожалуй, одновременно испытывали чувство волнения и гордости. По крайней мере, те, кто стартовал в фестивале ГТО, а это представители порядка 30 министерств и ведомств республики, пришли на церемонию с полным осознанием того, что приобщились к единой федеральной программе оздоровления населения страны. Для них получить знак отличия из рук министра Андрея Иванюты и почетно и ответственно.





«Не может не радовать тот момент, что популяризация спорта идет в Башкирии. Это касается не только профессионального спорта, мы знаем, что у нас великолепные спортивные команды в Уфе и спортсмены. Этот фестиваль дает возможность показать себя, проявить себя, обычным рядовым работникам выйти из дома, из офиса, из кабинетов и попробовать свои силы. Вспоминая организацию, можно сказать, что это был праздник для нас, было очень весело, здорово», - признается обладательница серебряного знака ГТО Элина Булгакова.

Новый комплекс ГТО, в отличие от советского - дело исключительно добровольное. Достаточным является выполнение обязательных тестов. Для каждой возрастной группы их предусмотрено от трех до восьми. В современном ГТО есть много льгот, одна из них любима школьниками, в виде дополнительных баллов при поступлении в ВУЗ.





Наша телекомпания тоже приняла участие в выполнении федеральных нормативов и на собственном опыте подтверждает, комплекс не просто направлен на физическое развитие и укрепление здоровья граждан, но и рост корпоративного духа. Сегодня в республике уже работает 69 центров тестирования. Планируется открыть еще 3. Число зарегистрированных участников в Башкортостане на портале единой системы ГТО составляет уже более 200 тысяч человек. Из них свыше трех тысяч получили золотые знаки отличия. Необычный эксперимент состоялся недавно на борту корабля - российского парусника "Надежда". Курсанты морских колледжей, проходящие учебную практику, выполняли нормативы Комплекса ГТО, что называется в открытом море. Курсанты прошли три океана: Атлантический, Индийский и Тихий и параллельно с морской практикой выполняли федеральные нормативы ГТО, а помогал им в этом и посол в нашей республике Алексей Селиверстов. Что подтверждает ГТО не знает возрастных и географических границ.

8 июня