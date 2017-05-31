«Звездочки столицы» дарили творческий вечер сегодня в Уфе

В Городском дворце культуры состоялся финал конкурса юных талантов. В гала-концерте приняли участие более 270 воспитанников детских садов.

За кулисами - суета и последние приготовления. Волнуются воспитатели, родители, а маленькие артисты собраны и говорят, что не чувствуют волнения перед выступлением.

Открыл гала-концерт обладатель гран-при прошлого года - коллектив «Калейдоскоп». Ребята надеются, что номер «Времена года» поможет им одержать победу и на этот раз.

«Зима - это вальс, весна - это ча-ча-ча, весна - это джайв, а осень мы танцуем чарльстон. Важно победить. Мы весь год, потому что танцевали, старались. Наш педагог нас учила, и мы теперь танцуем», - говорит воспитанница МБОУ ДО «центр творчества» «калейдоскоп» Риана Багаутдинова.

А ребята из 105 уфимского детского сада показали трогательный номер о том, что нужно беречь природу.

Конкурс «Звездочки столицы» стал традиционным. В этом году он проводится уже в 18 раз. На сцене выступили более 270 ребят из 26 детских садов.

«Это их первый выход на большую сцену. Даже взрослому человек немножко может растеряться. А дети более одаренные, раскрепощенные и талантливые. Мы и предоставляем такую возможность выступить на большой сцене. Кто знает, может, повзрослев, они станут звездами, как их старшие коллеги», - заключил заместитель главы Администрации Уфы Сынтимир Баязитов.

Все участники конкурса уже победители. Они прошли отборочные этапы районных соревнований. Лучшие из лучших выступают на гала-концерте. И абсолютно не важно, кто в итоге занял призовые места. Важно, что шестилетние артисты доставили радость зрителям, да и сами получили только положительные эмоций и бесценный опыт.

31 мая