Финансирование программ по сохранению и развитию языков народов Башкортостана будет увеличено в десятки раз и превысит сумму в 100 миллионов рублей. Рустэм Хамитов отметил, что это настоящий прорыв в деятельности в этом направлении. Актуальные вопросы языковой политики обсуждали сегодня в Уфе. Глава Башкортостана провел совместное заседание совета по укреплению межнационального согласия и ассамблеи народов Башкортостана.



Это первый youtube-канал на башкирском языке. Удивительно, но его создатель живет не в Башкортостане, а в Великобритании. Уроженец Абзелиловского района Ильсур Сулейманов работает в Кардиффском университете и с недавних пор снимает ролики о жизни в Туманном Альбионе. Инициативу нашего земляка Глава республики Рустэм Хамитов привел в качестве положительного примера продвижения родного языка, отметив, что в вопросе забвения родных языков не нужно винить только процессы глобализации. Главная угроза находится куда ближе.





«Если в семье не говорят на родном языке, не смотрят телевидение на родном языке, не выписывают газет и журналов на родном языке, детей не водят на спектакли и концерты, которые идут на родном языке, кто в этом виноват? Почему вся ответственность перекладывается на органы власти или общественность? Семья, работа в семье – вот что предстоит нам с вами активизировать», - отметил Глава РБ Рустэм Хамитов.



Вопросы сохранения и развития языков народов Башкортостана стали главной темой совместного заседания совета по укреплению межнационального согласия и ассамблеи народов республики. Рустэм Хамитов встретился за круглым столом с представителями общественных, национальных и религиозных организаций.





«Наши традиции и обычаи, которые мы стараемся сохранить, это самое ценное, то, что должно использоваться в процессе воспитания подрастающего поколения, в процессе воспитания человечности в маленьких детишках», - комментирует главный специалист марийского историко-культурного центра (Мишкинский район РБ) Алексей Ибулаев.



На заседании Рустэм Хамитов рассказал о мерах по развитию государственных языков и языков народов республики, которые приняты во исполнение поручений президента России. Деятельность будет вестись по трём ключевым направлениям: разработка программы по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Башкортостана, ежегодные гранты Главы республики для реализации проектов, направленных на сохранение, пропаганду и развитие этих языков и создание фонда по сохранению и развитию башкирского языка. Как отметил Глава Башкортостана, финансирование будет увеличено в десятки раз, и это настоящий прорыв в деятельности в этом направлении.





«В частности, гранты Главы республики – минимум 50 млн рублей. Наполнение Фонда тоже будет в размере около 50 млн рублей, это только стартовая цифра. Программа по сохранению и развитию государственных языков и языков народов Республики Башкортостан будет существенно превышать цифру 100 млн рублей», - говорит Глава РБ Рустэм Хамитов.



В завершении заседания Рустэм Хамитов поздравил всех с наступающим Днем народного единства. В приоритете, подчеркнул руководитель региона, чтобы наша республика и впредь оставалась территорией мира и согласия, общим домом для людей различных национальностей и конфессий. Ведь общего у нас гораздо больше, чем различий: каждый празднует День Победы, гордится тем, что именно наша страна стала первой космической державой. Нас объединяют литература, культура, искусство, общие духовные корни. Всё это, отметил Рустэм Хамитов, создает мощный сплав, который делает нас единой и сплоченной нацией.

Видео: youtube.com

Пользователь: Ilsur Suleyman

2 ноября