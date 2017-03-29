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Башкортостан активнее всех сотрудничает с Поднебесной

Башкортостан активнее всех сотрудничает с Поднебесной

Рустэм Хамитов выступил в Совете Федерации на встрече общества российско-китайской дружбы.

 

Обществу советско-китайской, а позже - и российско-китайской дружбы исполнилось 60 лет. В честь этой даты в Москве прошла встреча в Совете Федерации. Мероприятие состоялось в рамках официального визита делегации Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики. Во встрече принимали участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель общества российско-китайской дружбы Дмитрий Мезенцев, а также Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.


Китайская Народная Республика – один из ведущих торговых партнеров Башкортостана. Объём республиканского внешнеторгового товарооборота с Китаем в 2016 году составил почти 397 миллионов долларов, причём 75 процентов этой суммы приходится на экспортные поставки.

Дмитрий Мезенцев высоко оценил достижения Башкортостана в планомерном выстраивании сотрудничества с регионами Китая.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в немалой степени именно благодаря взаимодействию на межрегиональном уровне российско-китайское сотрудничество в целом сегодня смогло подняться на новый уровень.



Автор: Булат Терегулов
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