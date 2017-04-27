Депутатам придётся встречаться с избирателями по новым правилам

Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении. По словам заместителя председателя комитета Рафаэля Марданшина, ко второму чтению законопроекта поступила 31 поправка, из них принять комитет рекомендовал только пять.





«Поправки, рекомендуемые к принятию, в основном учитывают все замечания и предложения, которые были озвучены при рассмотрении законопроекта в первом чтении, — пояснил депутат. — Предлагается две формы встреч депутатов всех уровней с избирателями. Первая форма — это встречи, проводимые в помещениях или специально отведённых местах, а также внутридомовых территориях. Вторая форма — это встречи в форме публичных мероприятий — собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. При проведении встреч в форме публичных мероприятий будет действовать уведомительный порядок, и депутаты обязаны будут сообщать о них органам местного самоуправления не ранее 10 дней и не позднее пяти дней до встречи», - сообщил Рафаэль Марданшин.