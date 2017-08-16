Депутаты от партии «Единая Россия» решили, что спорт должен развиваться

Спорт должен развиваться, особенно детский и юношеский - с такой основной мыслью сегодня встретились депутаты от партии Единая Россия в зале заседаний администрации Уфы. 66 % молодежи занимаются спортом, но далеко не везде есть условия и возможности, так в столице республики много спортивных школ размещены в приспособленных помещениях.

7 сентября

Развитие юношеского спорта - этот вопрос сегодня стоит очень остро. В Уфе в спортивные занятия на профессиональном уровне вовлечено свыше 66 % молодежи. Большое желание не всегда сходится в точке пересечения с возможностями мегаполиса. Не хватает средств, чтобы строить новые помещения, потому многие школы попросту ютятся в приспособленных для занятий помещениях.Деньги - вот во что упирается любое начинание. Так при бюджетировании будущей школы по спортивной гимнастике, построить которую планировалось в районе улиц Рабкоров-Горбатова, сумма вышла зашкаливающая - 600 миллионов рублей. И реализацию проекта притормозили. На текущий год на все спортивные нужды города выделено 527 миллионов.Как отметили депутаты, прогресс имеется, а это главное. К 2019 году должно быть очень много сделано, ведь через два года Уфа примет Летние Международные детские игры, подготовка к которым сейчас идет полным ходом.