Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев принял участие в заседании Президиума Совета законодателей Российской Федерации, которое прошло в Ставрополе. Законодатели обсуждали такие вопросы жилищной политики, как благоустройство общественных территорий, капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, утилизация бытовых отходов, деятельность управляющих компаний. Особое внимание было уделено готовящимся решениям о введении прямых платежей населением ресурсоснабжающим организациям и мерам по повышению эффективности управления многоквартирными домами. И вот как резюмировал содержание обсуждавшихся на заседании вопросов Константин Толкачёв.

На заседании была поддержана инициатива, которая предполагает возложение на поставщиков коммунальных ресурсов ответственности за проверку и замену приборов учета. При этом была отмечена необходимость идти по пути их замены на «умные» устройства, способные передавать данные в онлайн-режиме. Сегодня в отечественном жилищно-коммунальном хозяйстве доля таких приборов не более 50 %, тогда как в ряде стран этот показатель приближается к 100 %. Много говорилось о необходимости кардинального решения проблем обманутых дольщиков. Прозвучало предложение о постепенном переходе от долевого строительства к проектному финансированию возведения жилья, была отмечена необходимость формирования рынка доступного арендного жилья.

1 ноября