Парламентарии республики провели президиум Госсобрания-Курултая

На повестке дня был проект закона о внесении изменений в статью семейного кодекса Башкортостана.

По проекту при выборе родителями имени ребенка не допускается использование цифр, числительных, символов, титулов. Также депутаты разработали поправки в статьи об административных правонарушениях. Закон предусматривает увеличение максимальной планки штрафов за нарушение правил благоустройства от 500 до 1000 рублей. Кроме того внесены проекты о бюджете республики и поддержке обманутых дольщиков.





«Вы знаете, что у нас появилась категория обманутых дольщиков и мы ищем правовые формы оказания поддержки этой категории людей вместе с правительством. Очень непростая ситуация. Буду откровенно говорить, человек, заключая соглашение на постройку помещения, вступает в сферу действия гражданского права, когда один оказался банкротом, другая страдает», - говорит председатель Госсобрания-Курултая РБ Константин Толкачев.

12 сентября