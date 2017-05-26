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Руководитель Следственного управления СКР по Башкортостану Григорий Житенев получил повышение

Руководитель Следственного управления СКР по Башкортостану Григорий Житенев получил повышение
Он освобожден от должности и назначен в Москву. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ подписан накануне. Напомним, Григорий Житенев возглавлял Башкортостанское управление Следственного комитета с конца октября прошлого года. Кто сейчас займет должность руководителя, пока не сообщается. Теперь в соответствии с указом Владимира Путина генерал-майор юстиции Григорий Житенёв назначен руководителем Главного управления процессуального контроля СК России. 

Автор: Екатерина Тимиряева
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