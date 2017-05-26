Руководитель Следственного управления СКР по Башкортостану Григорий Житенев получил повышение

19 июня

Он освобожден от должности и назначен в Москву. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Документ подписан накануне. Напомним, Григорий Житенев возглавлял Башкортостанское управление Следственного комитета с конца октября прошлого года. Кто сейчас займет должность руководителя, пока не сообщается. Теперь в соответствии с указом Владимира Путина генерал-майор юстиции Григорий Житенёв назначен руководителем Главного управления процессуального контроля СК России.