21 апреля в Башкортостане, как и по всей России, муниципалитеты отмечают профессиональный праздник. Сегодня Глава республики Рустэм Хамитов выступил на торжественном собрании, посвященном Дню местного самоуправления.

21 апреля

Выступая на собрании, Рустэм Хамитов отметил передовые муниципалитеты. Лидерами по темпам промышленного производства в прошлом году стали Чекмагушевский, Альшеевский, Салаватский и Бакалинский районы. В числе лучших аграриев - труженики Чекмагушевского, Серлитамакского, Мелеузовкого, Туймазинского, и ряда других районов. По вводу жилья высокие результаты у Уфы и Уфимского района, Нефтекамска и Стерлитамака. Также на собрании из рук главы Башкортостана награды получили победители конкурса «Лучшее муниципальное образование».Рустэм Хамитов отметил, что органы местного самоуправления, находясь ближе всех к населению, решают основную часть важных вопросов: занятость, благоустройство, ремонт дорог, проблемы ЖКХ.