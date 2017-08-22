В Администрации Уфы обсудили вопросы, волнующие горожан

Готовность к отопительному сезону, ремонт дорог, шквал ложных сообщений о заложенных бомбах. Эти и другие темы обсуждали сегодня на традиционном утреннем совещании в Администрации города.

Уфа на 100 % готова к отопительному сезону. Глава столичной администрации Ирек Ялалов подписал паспорт о готовности всех объектов коммунальной инфраструктуры к зиме. Ресурсоснабжающие предприятия завершили работы по диагностике и ремонту инженерного оборудования, тепловых сетей.





«Ресурсоснабжающими и жилищными предприятиями выполнен весь комплекс работ в соответствии с утвержденными планами. 9 сентября главой Администрации города подписан паспорт готовности жилищного хозяйства к отопительному сезону и направлен в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ», - говорит начальник управления по обеспечению жизнедеятельности города Администрации ГО Уфы Андрей Федосов.



Тепло в батареи начнут подавать как только среднесуточная температура опустится ниже плюс 8 градусов и продержится в течение 5 дней. Год назад отопительный сезон в Уфе стартовал 23 сентября. Глава столичной Администрации подчеркнул, что подключение социальных учреждений к подаче тепла осуществляется на основе заявки руководителя.





«Если вы чувствуете, что температура в ваших организациях некомфортная, не тяните с подачей заявки. Мы не должны допустить, чтобы в школах, детских садах, детских домах, родильных домах, поликлиниках, лечебницах было сыро и холодно. Ответственные - руководители этих предприятий. Если я еще раз услышу стоны о том, что теплоснабжающие организации, муниципалитет не подают тепло, ответственный - руководитель этого учреждения, с него и будем спрашивать», - заявил Глава администрации Уфы Ирек Ялалов.



На прошлой неделе в крупных городах страны массово эвакуировали людей из-за сообщений о якобы заложенных бомбах. Волна анонимных звонков накрыла и Уфу. Как сообщил Ирек Ялалов на оперативном совещании, с 11 по 18 сентября в экстренные службы города поступило 20 звонков о подозрительных предметах, а также множество сообщений о заложенных взрывных устройствах. К счастью, все они оказались ложными.





«Среди них 12 сообщений касались объектов торговли и развлекательных заведений. По одному сообщению было по железнодорожному вокзалу, Южному автовокзалу, аэропорту, также по стадиону "Динамо", остановке общественного транспорта «Спортивная». Кроме того, три сообщения касались жилого сектора. На все обращения выезжали службы экстренного реагирования Уфы, правоохранительные органы», - сообщил Ирек Ялалов.



Ирек Ялалов отметил, что все службы сработали слаженно, согласно регламенту. Всего было эвакуировано почти 4 с половиной тысячи человек, пострадавших нет. Также Ирек Ялалов подчеркнул, что и впредь на каждый подобный случай будут выезжать экстренные службы и обеспечивать безопасность горожан.

19 сентября

Еще одна тема утренней оперативки - вынос высоковольтных линий электропередачи из жилых кварталов Горожане нередко жалуются на близость таких ЛЭП к домам. Совместно с "Башкирэнерго" власти начинают поэтапную работу по выносу высоковольтных линий элекропередачи с улиц Комсомольской, 8 Марта и 50-летия Октября. Также Ирек Ялалов отметил, что работы на улице Комсомольской будут вестись в рамках масштабной реконструкции улицы. Планируется пустить по ней общественный транспорт и сделать дублером проспекта Октября, что позволит разгрузить автомобильные потоки.