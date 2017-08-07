В мэрии рассказали о новой интерактивной карте

Кто отвечает за порядок на той или иной городской территории? Ответ на этот вопрос уфимцы смогут узнать с помощью карты зон ответственности за содержание и благоустройство. О создании нового сервиса сообщили сегодня на оперативном совещании в мэрии.Красный цвет - частная собственность, зелёный - муниципальная. Теперь горожане смогут узнать, кто отвечает за порядок и чистоту на их улице. В Уфе запущена карта зон ответственности по содержанию и благоустройству территории. О нововведении рассказал первый заместитель Главы муниципалитета Салават Хусаинов на оперативном совещании. Сервис пока работает в тестовом режиме и будет дополняться. Сейчас на карте представлены данные о семи тысячах объектов с указанием названия организации и телефона ответственного лица. Салават Хусаинов подчеркнул, что ресурс - это, в первую очередь, инструмент для работы городских служб, районных администраций, но, в то же время, он будет полезен и горожанам.
«Особую актуальность карта будет иметь в зимний период, в период межсезонья, когда более остро будет подниматься вопрос по очистке города от снега и льда. Надеемся, что к моменту наступления зимы карта зон ответственности станет инструментом, который позволит жителям видеть ответственного за уборку той или иной городской территории», - говорит первый заместитель Главы администрации Уфы Салават Хусаинов.
«В текущем году сотрудниками Управления коммунального хозяйства и благоустройства составлено 53 протокола, из которых 41 протокол составлен на должностных лиц и 12 протоколов в отношении на юридических лиц», - комментирует начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации ГО Уфы Владимир Чернов.