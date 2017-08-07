В мэрии рассказали о новой интерактивной карте

Кто отвечает за порядок на той или иной городской территории? Ответ на этот вопрос уфимцы смогут узнать с помощью карты зон ответственности за содержание и благоустройство. О создании нового сервиса сообщили сегодня на оперативном совещании в мэрии.

«Особую актуальность карта будет иметь в зимний период, в период межсезонья, когда более остро будет подниматься вопрос по очистке города от снега и льда. Надеемся, что к моменту наступления зимы карта зон ответственности станет инструментом, который позволит жителям видеть ответственного за уборку той или иной городской территории», - говорит первый заместитель Главы администрации Уфы Салават Хусаинов.

«В текущем году сотрудниками Управления коммунального хозяйства и благоустройства составлено 53 протокола, из которых 41 протокол составлен на должностных лиц и 12 протоколов в отношении на юридических лиц», - комментирует начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации ГО Уфы Владимир Чернов.

22 августа

Красный цвет - частная собственность, зелёный - муниципальная. Теперь горожане смогут узнать, кто отвечает за порядок и чистоту на их улице. В Уфе запущена карта зон ответственности по содержанию и благоустройству территории. О нововведении рассказал первый заместитель Главы муниципалитета Салават Хусаинов на оперативном совещании. Сервис пока работает в тестовом режиме и будет дополняться. Сейчас на карте представлены данные о семи тысячах объектов с указанием названия организации и телефона ответственного лица. Салават Хусаинов подчеркнул, что ресурс - это, в первую очередь, инструмент для работы городских служб, районных администраций, но, в то же время, он будет полезен и горожанам.Также на оперативке говорили об ответственности за порядок во время ремонта инженерных сетей. Нередко при проведении работ нарушаются технологии, не проводятся лабораторные испытания асфальтобетонной смеси, не обеспечиваются безопасные пути прохода для граждан, нет фонарей для обозначения места раскопок в темное время суток. За несоблюдение требований предусмотрены штрафы.Отметим, что после проведения работ по замене или ремонту инженерных сетей ресурсоснабжающие организации должны полностью восстановить нарушенное благоустройство. В срок до 1 октября эти вопросы должны быть сняты, отметил Салават Хусаинов и поручил соответствующим службам вести ежедневный контроль за ходом этих работ.