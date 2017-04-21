В Правительстве Башкортостана обсудили готовность к пожароопасному сезону

С приходом теплой погоды в Башкортостане осложнилась ситуация с лесными пожарами. Только за последние сутки в регионе зарегистрировано 10 новых возгораний. О готовности республики к пожароопасному сезону говорили сегодня в Правительстве Башкортостана.

Открывая селекторное совещание, вице-премьер правительства республики Марат Магадеев озвучил оперативную информацию. За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 10 природных пожаров. 7 из них потушены, 3 локализованы, с одним еще борются в Белорецком районе. К сожалению, основная причина возгораний - неосторожное обращение с огнем. Первомай многие жители республики встречали за городом, на даче, разводили костры, сжигали мусор и сухую траву.

«По оперативной информации за прошедшие сутки, из 10 пожаров 5 произошли по причине сельхозпалов. Это пожары в Ишимбайском, Давлекановском, Учалинском и 2 пожара в Дуванском районе. По остальным пожарам на сегодня проводится расследование», - говорит заместитель министра лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

Как сообщил начальник республиканского МЧС Марат Латыпов, в этом году на тушение сухой травы пожарные выезжали 212 раз. 45 раз - за последние сутки. Вице-премьер Марат Магадеев подчеркнул, что должностные лица в муниципалитетах, где допускаются бесконтрольные палы сухой травы, будут привлекаться к ответственности.

«Надо учиться на чужих ошибках. Мы видим, в Иркутской области в деревне более 100 домовладений, дворов сгорело. Это тысячи людей без крова, жилья, без имущества. Я не хочу никого пугать, но в тех районах, которые были озвучены, где бесконтрольно занимаются палом, который становится, как выясняется потом, причиной природных пожаров, будет проводиться самая тщательная проверка, изучение и привлечение к ответственности должностных лиц», - сказал заместитель Премьер-министра Правительства РБ Марат Магадеев.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 23 лесных пожара на площади в 340 гектаров. 32 человека оштрафованы на 200 тысяч рублей за нарушение правил противопожарной безопасности в лесах. По итогам совещания вице-премьер Марат Магадеев сообщил, что с 4 мая по республике вводится особый противопожарный режим. Он даст возможность применять определенные ограничительные меры для профилактики природных пожаров.

4 мая